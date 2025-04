Entre pratos clássicos da cozinha italiana e referências diretas ao universo do cinema, o restaurante Allora, no hotel EPIC Sana Marquês, em Lisboa, lança um menu especial para os amantes da sétima arte e da gastronomia. A iniciativa, acontece ao mesmo tempo da Festa do Cinema Italiano e propõe uma refeição temática disponível apenas ao jantar, até 17 de abril.

Com um total de nove propostas gastronómicas, o menu convida cada cpessoa a escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, compondo assim uma refeição completa inspirada em grandes filmes italianos. O custo é de 40€ por pessoa (bebidas não incluídas), com 50% de desconto para crianças dos quatro aos 12 anos.

A viagem começa com propostas como o carpaccio de Black Angus inspirado em "La Dolce Vita", os tradicionais arancini de "Baaria" ou a fresca salada caprese de "Comer, Orar, Amar". Nos pratos principais, o destaque vai para os spaghetti alla Bolognese de "O Padrinho", uma homenagem direta a uma das cenas mais marcantes do filme. É o momento em que Clemenza ensina a receita do molho de tomate “para alimentar um exército”, transformando este prato num verdadeiro ícone da cultura pop, mas há ainda gnocchi alla sorrentina, de "Bem-vindo ao Sul" e pasta al pesto, de "Basilicata coast to coast".

Para terminar, as sobremesas não ficam atrás no simbolismo: do clássico tiramisu de "A Vida é Bela" à delicada pannacotta de "Bianca", passando pelo icónico cannoli de "O Padrinho", cada opção presta homenagem a grandes momentos de cinema.