Hugo Alves vence concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2021

O concurso organizado pelas Edições do Gosto, teve como vencedor Hugo Alves. O cozinheiro de 29 anos no restaurante Pedro Lemos, no Porto, apresentou ao júri um menu composto por A sopa de nabos (entrada), O bacalhau e a orelheira (peixe), Pica no chão (carne) e O pudim abade de priscos (sobremesa).

“Quero dedicar esta vitória a todos os amigos e colegas que me ajudaram. Comecei a treinar durante a pandemia e foi um desafio bastante difícil, mas no final compensou e hoje saio daqui Chefe Cozinheiro do Ano, o que para a nossa carreira é um marco que fica para sempre”, afirmou Hugo Alves, após sagrar-se vencedor.

Pica no chão, prato de carne. créditos: Filipe Vera-Cruz

Hugo Rocha, do Restaurante Real by Casa da Calçada e Miguel Silva, do hotel Palace do Bussaco ficaram, respetivamente, em segundo e terceiro lugar. Estiveram também em competição André Cameirão, do Azor Hotel Ponta Delgada, Carlos Torres, dos Elebê Restaurantes e Rogério Barbosa, do hotel Prazer da Natureza Resort & Spa.

Foi ainda distinguido com o prémio Helmut Ziebell, homenagem ao chefe de cozinha austríaco, membro honorário do júri, o prato de Gaspacho de maçã verde, abacate e pão de especiarias. Este prémio é atribuído ao prato mais inovador.

Ao longo do dia, foi possível acompanhar a prova em direto e também assistir à 3ª edição do Fórum Pensar Cozinha, onde se falou de diversidade, saúde mental, criatividade, inclusão e gestão no mundo da restauração.