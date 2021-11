Vinho branco coloca Bairrada no TOP 100 da Wine Spectator

O vinho Nossa Calcário Bical branco 2019, obteve 93 pontos, entrando na 31ª posição na lista da “Wine’s Spectator”. Nascido no seio do projeto de vinhos Filipa Pato & William Wouters, a autoria deste néctar cabe à enóloga Filipa Pato, que este ano celebra 20 anos de carreira.

Para Filipa Pato, este reconhecimento tem um significado “gigante” e é, sem dúvida, um marco na sua carreira e, até, na sua vida. Quando, em 2001, se iniciou como produtora independente de vinhos, estava longe de imaginar que algo desta dimensão pudesse acontecer. “Depois de verificar a lista sinto-me ainda mais honrada por estar na excelente companhia de um grupo muito distinto de produtores de vinho de classe mundial. Para alguém que vem de uma pequena e encantadora aldeia, chamada Óis do Bairro, na região de vinhos Bairrada e num cantinho do Centro Norte de Portugal, isto parece surreal. Ser um dos três produtores (a par com a Quinta do Piloto e a Luís Seabra Vinhos) que representam o nosso país nesta lista é simplesmente extraordinário”.

O ‘Nossa Calcário Bical branco 2019’, um vinho certificado com Denominação de Origem (DO) Bairrada já havia merecido sido agraciado com 91 pontos por Mark Squires, para a Robert Parker Wine Advocate, e 92 pontos pela Wine & Spirits. Feito apenas com Bical, uma casta autóctone e muito querida na Bairrada, para a crítica de vinhos Gillian Sciaretta este é “um branco muito elegante, no qual sobressaem aromas de creme de limão, abacaxi e flores brancas. Com um corpo médio, a boca confirma a elegância, num binómio entre pureza e mineralidade bem presente. Apresenta notas de tangerina, camomila, especiarias e algum herbáceo. Um vinho para beber agora ou guardar até 2030”.