Vocacionado para a mostra e venda de vinhos provenientes de pequenos produtores portugueses, o Winter Wine Market (WWM) decorre no Mercado Ferreira Borges, em pleno centro histórico do Porto.

A 18 e 19 de dezembro, o desafio da organização do WWM é o de reunir os apreciadores de vinhos e os produtores, numa partilha de novidades de norte a sul do país. Em destaque estarão mais de 380 vinhos, pela mão de 43 produtores, num ambiente onde não faltará animação musical.

Uma mostra que começa em Trás-os-Montes, desce para o Douro, encontrando também espumantes para além dos vinhos tranquilos e vinho do Porto. De passagem, uma visita aos Vinhos Verdes para, depois, rumar ao Dão e os seus pequenos produtores. Mais a sul, destacam-se os vinhos do Tejo e Lisboa, para terminar no Alentejo.

A entrada no WWM orça os 4 euros, para quem só quer comprar o vinho. Já a entrada com copo fica nos 7 euros, o que permite a degustação e prova de vinhos. Bilhetes à venda no local e na TicketLine.

Para os interessados, fica abaixo a lista dos produtores presentes no WWM:

Escaravelho;

Monte São Sebastião;

Vinha d'Avó;

Pedro Milanos;

Fragulho;

Restrito;

Douro Prime;

BJÁ Wine;

By Élio Lara;

Quinta das Fontaltas;

Cadão;

Terras de Sicó (Vinisicó leva ao evento sete pequenos produtores da Beira: Lapiás, Casa de Alfafar, Encosta da Criveira, Aperto, Penicas, Fundação ADFP e Two Friends);

Vinhos Persistente;

Limontejo;

Caves do Casalinho;

Adega Belém Urban Winery;

Duas Árvores;

Wine Cab (leva ao evento as casas Bugalha, Casa dos Migueis, Quinta D. Leonor, Quinta do Sobral Santar e Vales do Marão);

Quinta da Companhia;

Freire Lobo Wines;

Tongobriga;

Ninho da Pita | Olivia’s Winery;

Quinta da Vineadouro;

Sociedade Agrícola Quinta da Serpe;

Guadelim;

Encostas do Mouro;

Castas & Cascos;

Quinta de Vila Maior;

Quinta da Pedra Alta;

Adega do Mato;

Faros Garrafeira traz-nos: Papo Seco e Prior Lucas.