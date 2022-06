Explorada pelos proprietários do Restaurante Mirai Sushi House, a nova food truck MyIced está localizada junto aquele estabelecimento de cozinha japonesa. Para além do também oriental bubble tea da MyIced, estarão à venda os gelados de iogurte da marca (neste caso a um preço fixo), as bubble waffles e os crepes MyIced.

João Gouveia, fundador e gestor nacional da marca, recorda que os objetivos da MyIced para 2022 preveem a abertura de novas lojas franchisadas e a contratualizam de novos parceiros em localidades com mais de 7500 habitantes. “A solução food truck MyIced permite ao parceiro da marca contratualizar uma solução chave na mão, pronta a faturar, funcionando tanto como ponto de venda fixo como móvel, para o exterior ou para a localização em centros comerciais”, salienta o gestor.

“Em 2021, a vendas da rede nacional MyIced cresceram 30% face ao período homólogo, recuperando da crise provocada pela pandemia e o encerramento obrigatório dos espaços comercias. Essa recuperação traduziu-se pelo aumento de vendas em todas as lojas da rede de franchising, destacando-se o bubble tea com um dos produtos típicos da MyIced cujas vendas mais crescerem (75%)”, conclui.