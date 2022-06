Bebida na mão, petisco na mesa e os pés na piscina, monta-nos o cenário perfeito quando o objetivo é relaxar após dia stressantes. Esta é a proposta do Bar Paradiso, um espaço intimista com decoração no estilo havaiano, com mesas ao ar livre e pufes, onde não falta uma refeição ligeira e bebidas especiais.

Durante o dia, o Paradiso oferece muitas opções desde bebidas tropicais, sumos naturais, cocktails com ou sem álcool, menu diversificado entre petiscos e refeições ligeiras com muito sabor e uma pitada de criatividade do chef, entre os quais se destacam os nachos Paradiso com guacamole e queijo cheddar, pastéis de bacalhau e calamares crocantes com maionese de lima, gambas salteadas, saladas caesar com frango ou camarão, salada de quinoa vermelha; sanduíches; frutas laminadas e gelado “picolé”.

A pensar nas crianças, o chef preparou um menu especial: peixe frito com batatas fritas e palitos de frango panados.

Todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 16h30 às 18h30 poderá ainda desfrutar do Happy Hour com 50% de desconto em bebidas selecionadas.

O Bar Paradiso, situado no jardim tropical à beira da piscina do Lisbon Marriott Hotel, de segunda-feira a domingo, das 12h00 às 19h00.