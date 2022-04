O vinho tinto mais bem classificado foi o Estremus 2017, elaborado por João Portugal Ramos em Estremoz. Na base tem um vinhedo de apenas 1,5 hectares, que representa somente 6% do total da vinha que envolve o Castelo de Estremoz, a mais emblemática do produtor. O Estremus é um lote, em partes iguais, das castas Alicante Bouschet e Trincadeira, tendo sido engarrafados 1953 exemplares.

Por entre os vinhos brancos, o destaque foi o Quinta dos Carvalhais Branco Especial, produzido pela Sogrape no Dão. Nesta quinta edição trata-se de um blend que alia vinhos de sete colheitas: 2006, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2020. Tem autoria da enóloga Beatriz Cabral de Almeida e possui castas como Encruzado (48%), Gouveio (24%), Sémillon (9%) e outras variedades (19%).

Nos fortificados, o júri avaliou Vinhos do Porto, Madeira, Carcavelos, Moscatéis de Setúbal e até um licoroso açoriano, tendo o mais bem classificado sido o Real Companhia Velha Very Old Tawny 1927, um vinho do Porto muito velho do espólio da Quinta das Carvalhas, que integra uma coleção especial para celebrar os 265 da empresa, juntamente com Portos de 1900 e de 1908.

O restante TOP 10 Vinhos Portugueses é constituído por: Rosa Santos Família 2017 (2º vinho tinto, Regional Alentejano, Jorge Rosa Santos & Filhos), Quinta da Boavista Vinha do Ujo 2017 (3º vinho tinto, Douro, Sogevinus Fine Wines), Júpiter Code 01 2015 (4º vinho tinto, Regional Alentejano, Rocim), Uivo Cronológico 2011 (5º vinho tinto, IVV, Folias de Baco), Pape 2018 (6º vinho tinto, Dão, Quinta da Pellada); Quinta do Regueiro Alvarinho Jurássico II (2º vinho branco, Vinhos Verdes – Monção e Melgaço, Quinta do Regueiro); e Barbeito Famílias Meio Doce 50 Anos (2º vinho fortificado, Vinho Madeira, Vinhos Barbeito).

Os vencedores foram anunciados e premiados em cerimónia que decorreu na Feitoria Inglesa, na noite de 1 de abril, um dia volvido sobre a prova realizada no Salão Árabe do Palácio da Bolsa.

O painel de jurados avaliou em prova cega (sem conhecimento prévio dos vinhos) uma pré-seleção de mais de 60 amostras, efetuada pelo Painel de Provadores da Revista de Vinhos, que ao longo do último ano provou milhares de referências. Líderes de opinião, jornalistas, críticos e sommeliers de países como Portugal, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Itália, Suíça, Estados Unidos e Brasil, num total de 40 especialistas, fizeram a derradeira seleção do TOP 10 Vinhos Portugueses.

“Trazer ao nosso país um conjunto de personalidades relevantes no setor é um esforço financeiro significativo, que assumimos enquanto organizadores. Para lá de participarem no TOP 10 como jurados, os convidados realizaramm também visitas por diferentes regiões de vinho, participaram noutras provas e contactaram diretamente com produtores e enólogos. Trata-se de um contributo valioso a diferentes níveis, com resultados facilmente percetíveis”, refere Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência do Vinho.