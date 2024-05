Na Herdade do Rocim as provas de vinhos, os petiscos regionais e uma oferta gastronómica mais vasta vão estar em harmonia, este ano, com programas que têm como mote a prática da atividade física e o contacto com a natureza. Já a 18 de maio e como forma de celebrar o 17.º aniversário daquela propriedade no concelho de Cuba, a festa faz-se ao pôr do sol com vinhos a copo, petiscos de sabor alentejano e música ao vivo. Os cantares alentejanos vão marcar o final de tarde na planície.

De resto, ao longo do verão, a propriedade alentejana promove um leque de experiências diversas, tendo como pano de fundo principal as vinhas da Herdade. A Herdade do Rocim foi, recentemente, galardoada com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de "Enoturismo". “É o reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido. No ano passado, recebemos na herdade cerca de 7 mil visitantes, este ano prevemos chegar aos 10 mil”, destaca Pedro Ribeiro, responsável pela Herdade do Rocim.

“Este ano antecipamos os programas de vindimas para agosto e setembro, dando ao visitante a oportunidade de conhecer o processo e degustar alguns pratos típicos da bucha da vindima”, adianta Bruno Gomes, responsável de eventos e enoturismo. Em novembro, dia 16, regressa mais uma edição do Amphora Wine Day para celebrar o S. Martinho e a abertura das talhas.

Paralelamente, a Herdade do Rocim, juntamente com parceiros locais [Herdade do Sobroso, Herdade da Lisboa e a Quinta do Quetzal] criou o “Vidigueira Weekend Food Wine & Design”.

A iniciativa a 18 de maio é de entrada gratuita, embora careça de reserva prévia até ao dia 15 de maio, através do email: enoturismo@herdadedorocim.com