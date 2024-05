No decorrer do ÉvoraWine, os amantes da região e de vinho vão contar com mais de 200 néctares de cerca de 40 produtores de todo o Alentejo. O evento que reúne o Alentejo de norte a sul, no centro de Évora, surgiu pela primeira vez em 2014 e pretende dar a conhecer o melhor da região, desde o vinho ao turismo, passando pela cultura e pela gastronomia.

A 24 de maio, às 19h00, está agendado um showcooking com chef Filipe Ramalho do Restaurante Páteo Real de Alter do Chão, em harmonia com os vinhos do produtor Ravasqueira e às 20h00, haverá espaço para mais provas gastronómicas com um showcooking a cargo dos chefs Jorge Peças e Carla Pereira, do Hotel Convento do Espinheiro, com harmonização vínica do produtor Herdade da Mingorra. À mesma hora, haverá lugar para a atuação de fado de Mafalda Vasques, acompanhada por Edgar Baleizão e Lourenço Vaz da Silva.

Para jantar, os visitantes terão acesso a menus exclusivos nos restaurantes Balcão da Praça, Fogo e República das Empadas que terão à sua disposição preços especiais para provar a gastronomia da região, em parceria com a Confraria Gastronómica do Alentejo.

Mais tarde, pelas 21h00, dá-se a entrega de prémios e donativos: “Prémio de Excelência de Vinho”; “Prémio de Excelência de Gastronomia”; “Prémio de Excelência de Cultura”; entrega dos diplomas “Alentejo_24 wine & food ambassador”; e a entrega de donativos a APCE - Associação de paralisia Cerebral de Évora e APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora.

Para fechar a noite, haverá ainda espaço para a atuação de Carla Saramago e a sua banda Pedro Peças, Nuno Florindo e Sérgio Galante.

No sábado, 25 de maio, o segundo dia do ÉvoraWine inicia-se com uma prova de vinhos que decorre até às 22h00, e a animação e as provas gastronómicas estarão em vigor até à meia-noite.

Pelas 18h00 está marcado o espetáculo da Escola de Sevilhanas de Évora e, pelas 19h30, Sons Radiantes com uma atuação de saxofone.

Pelas 20h00, está agendada mais uma sessão de showcooking, a cargo do chef Francisco Malhão do Restaurante Páteo dos Petiscos de Montemor-o-Novo, em harmonia com vinhos do produtor Quinta do Quetzal. Já às 21h00, é a vez do chef Gonçalo Queiroz do Restaurante Origens de Évora surpreender os visitantes com uma harmonização dos vinhos do produtor Fita Preta. A noite termina com a atuação da Banda Los Cochoneros.

O ÉvoraWine é de entrada livre e o copo com uma bolsa para suporte para provar todos os vinhos presentes tem associado um custo de 12€.