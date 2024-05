A abertura oficial da 11.ª edição do Festival do Vinho do Douro Superior está marcada para as 18h00 de dia 24 de maio. Nesse dia, os visitantes poderão assistir à prova comentada dos “Grandes brancos do Douro Superior”, por Luís Lopes, crítico e editor da revista “Grandes Escolhas”, e ainda ao espetáculo da fadista Sara Correia (22h00).

No sábado, dia 25, o destaque vai para o “Concurso de Vinhos do Douro Superior”, que durante a manhã reúne em Foz Côa alguns dos críticos e profissionais do mundo do vinho e, este ano, pela primeira vez, importadores de Itália, Reino Unido, Dinamarca e Suécia.

Em simultâneo, e destinado aos agentes económicos, será discutido o impacto do enoturismo na região, com o colóquio “Enoturismo – uma aposta para o desenvolvimento sustentado do Douro Superior”, que inclui a participação de António Pé-Curto, doutorado pelo ISCTE, Rui Dias, Catedrático da Universidade de Évora e José Reverendo da Conceição, Enólogo e Diretor geral da Quinta Vale de Aldeia e o Hotel Rural de Longroiva.

A feira abre portas para a população em geral pelas 15h00, estando reservado para este dia duas provas comentadas, uma de “Azeites do Douro Superior e Trás-os-Montes”, por Francisco Pavão, Presidente da Associação Dos Produtores Em Proteção Integrada De Trás-os-Montes E Alto Douro (APPITAD), e outra dedicada aos “Grandes tintos do Douro Superior”, pelo crítico Fernando Melo. António Zambujo, fecha a noite, com um concerto às 22h00.

No último dia do evento, será possível assistir ao anúncio dos resultados do 11º Concurso de Vinhos do Douro Superior e à última prova comentada, desta vez de “Vinho do Porto”, por Valéria Zeferino. A complementar o programa de atividades, os visitantes do festival poderão provar e comprar os diversos vinhos e produtos locais na zona dos expositores, onde também encontram tasquinhas com diferentes opções gastronómicas.

O Festival do Vinho do Douro Superior é organizado pela Câmara Municipal de Foz Côa e pela revista “Grandes Escolhas”.