No decorrer da Vinhos a Descobrir, no Lisbon Marriott Hotel, os participantes vão contactar com inúmeras novidades vínicas, num certame com a presença de cerca de 40 produtores e várias centenas de vinhos (lista completa a anunciar pela organização a 18 de maio).

A Aleixo Wines apresentará os seus epumantes, em primeiríssima mão, bem como vinhos premiados de 1996 e restantes vinhos tranquilos. A 25 e 26 de maio, entre os produtores pela primeira vez em feiras de vinhos em Lisboa, contam-se as casas Nogueiras, Encosta da Reloa e EPTUS.

Massimo Esposito, Wine Painter, estará presente brindando os participantes com aguarelas feitas com vinho.

A entrada inclui provas de vinhos, entrada nas provas comentadas (sujeita à disponibilidade) + 5 senhas para descontar 1€ em compras de vinhos (não acumulável). O ingresso, à venda na Ticket Line, orça os 14€ por pessoa, na compra antecipada e 18€ no próprio dia. O copo é cedido, devendo ser devolvido no final.

As próximas datas da Vinhos a Descobrir no Porto e na capital podem ser consultadas no site.