Nos dias 14 e 15 de maio, Lisboa vai receber a maior concentração dos melhores bartenders do mundo, no Lisbon Bar Show 2024, que terá lugar na Sala Tejo, no Parque das Nações, das 12h00 às 20h00. A grande feira de cocktails conta com profissionais de renome e grandes marcas internacionais de bebida.

Mónica Berg, nomeada a pessoa mais influente no Bar World 100 pela Drinks International, e Tom Dyer, um dos bartenders mais premiados do mundo do flair, são alguns dos nomes que vão participar no evento.

A nível nacional, o evento conta com Ana Camacho, Chef Kiko, Duarte Coelho, Fernão Gonçalves, Gonçalo Almeida, Paulo Ramos, Pedro Simões, Paulo Gomes, Sergio Padilla e Rodolfo Tristão.

Este ano o evento conta com Perú como país convidado e a grande novidade é a presença do bar de bebidas não alcoólicas multimarcas.

A iniciativa dá espaço a várias iniciativas como o Vintage Cocktail Competition, 2º Congresso Ibérico de Bartenders, Fórum Mojito, os Prémios Lisbon Bar Show que distinguem anualmente os melhores barmens e bairmaids, Masterclasses e Workshops.

O Lisbon Bar Show é um evento dedicado aos profissionais do setor, mas aberto ao público em geral.

Cada bilhete tem o custo de 29€, em pré-venda até 10 de maio e 39€ à porta nos dias de evento.