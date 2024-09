A 12.ª edição da Negroni Week, a decorrer de 16 a 22 de setembro de 2024 em várias zonas do país, tem como protagonista o cocktail Negroni. Este, viu-se confirmado como o “#1 Best Selling Cocktail” pelo terceiro ano consecutivo segundo a Drinks International. A semana de festa em Portugal, organizada pela Campari, traz uma mensagem: “No Negroni Without Campari”.

A Negroni Week de 2024 conta com uma programação recheada de eventos e iniciativas em vários bares portugueses. No Porto juntam-se à iniciativa o The Royal Cocktail Club, Angel’s Share, Maus Hábitos, Curioso Cocktail Bar, Vinha Boutique Hotel, Big Bad Bank Bar.

Na região Centro, abrem as portas à festa o The Monkey Business Bar, Bixos Coimbra.

Em Lisboa, a semana aquece com os contributos do Red Frog Speakeasy, Kabuki Lisboa, Four Seasons Ritz, Monkey Mash, 18.68 Cocktail Boutique, Imprensa Cocktail and Oyster Bar, Sekai Cocktail, Bistro 100 Maneiras, Cabal, Paraíso, Pensão Amor.

Já no Algarve, participam no evento o Navis Bar Marina, Spikes Restaurant, Bom Vivant, Al Dente, Piper's Irish Pub & Bar, Libertos Club, Varandas Cocktail and Wine Bar, Pizzeria Encantos, Restaurante Limoni - Quinta do Lago, Toca dos Insanus.

Além das festividades locais, a Negroni Week será marcada por um evento com lugares muito limitados, no Monkey Mash, Lisboa, a 17 de setembro (das 23h00 às 1h00), com a presença de Giusy Castaldo, embaixadora global do programa “Red Hands da Campari”. Giusy, bartender italiana, é reconhecida pelo seu trabalho em alguns dos bares de luxo mais prestigiados de Londres, incluindo o Baccarat Bar no Harrods e o Sheraton Grand.

“A Negroni Week compromete-se a criar um fundo social dedicado ao evento, no qual uma parte dos lucros de cada Negroni vendido será doada a uma Organização sem Fins Lucrativos Portuguesa”, sublinha a Campari em comunicado.