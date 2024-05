Nova carta de cocktails de bar portuense é inspirada nos ecossistemas naturais portugueses

“Como podemos dar a conhecer as várias zonas de Portugal e as transportarmos para dentro de um copo?” Foi com esta premissa que Cristiano Losa, Bar Manager do Renaissance Porto Lapa Hotel (Rua de Cervantes, n.º 169), desenvolveu a nova carta de cocktails do espaço. Dois meses de muita pesquisa e alguns testes depois, o responsável inspirou-se na natureza, e em toda a sua diversidade, para criar nove cocktails de assinatura, dois dos quais sem álcool.

“Todos os ingredientes utilizados são adquiridos em Portugal, têm uma relação direta com cada ecossistema e a sua combinação é capaz de contar uma história diferente. É uma carta sustentável, intuitiva e sensorial, onde exploramos o território e o damos a conhecer de múltiplas formas”, explica Cristiano Losa, Bar Manager do Renaissance Porto Lapa Hotel.

Dos cocktails frutados aos mais cítricos, dos robustos aos mais amargos, na nova carta, além dos ingredientes, são destacadas as notas de prova, a volumetria da bebida e o seu grau alcoólico. A viagem de mixologia começa com o ambiente Marítimo (18€), onde o licor herbal, a vodka Froggy B e uma nuvem de salicórnia, que simula a espuma do mar e que vai pingando gradualmente dentro do copo, prometem um mergulho fresco no Atlântico. Doce, frutado e floral, o Dunar (17€) representa as dunas portuguesas e é uma vénia ao verão. Este cocktail combina figo da Índia, uma infusão com vodka, bergamota, toranja, alcaçuz, lavanda e rosas, misturada com notas de um perfume assinado por Jean Paul Gaultier.

Divulgação

Disponível nas versões com e sem álcool, a Floresta Laurissilva (13€ e 17€) representa o clima tropical e as paisagens verdejantes das ilhas da Madeira e dos Açores, sendo o único cocktail apresentado em três momentos: um apenas com ingredientes madeirenses, outro com sabores açorianos e um terceiro que combina a identidades dos dois territórios. Citadelle Gin, jasmim, erva príncipe, maçã, maracujá, sabugueiro ou folha de malagueta são algumas notas presentes na versão alcoólica, já o ananás, o chá da Gorreana e o Ginger Ale compõem o mocktail.

O Montado (21€), também disponível em versão mocktail (13€), é o cocktail mais alcoólico da carta e uma ótima escolha como digestivo por ser mais forte, amadeirado e fumado. Reflete a região do Alentejo, incorporando o sabor a porco preto, a cortiça braseada e a bolota em licor. “Cozinhamos, a baixa temperatura, a carne de porco preto com o Woodford whisky, deixamos marinar durante algumas horas e depois fazemos a extração da gordura. Posteriormente, filtramos o whisky que fica carregado de sabor a porco preto. A bolota é usada em licor e o fumado de cortiça é conseguido depois de brasearmos rolhas de vinho e champanhe”, sublinha Cristiano Losa, Bar Manager do Renaissance Porto Lapa Hotel.

Divulgação

Apresentado num copo em formato de flamingo, uma espécie bastante comum na Ria de Aveiro e na Ria Formosa, o Estuário (17€) junta Plantation Rum, planta inula, lagostim e tangerina. “Fazemos um fume com o lagostim num destilado neutro com álcool para que não fermente, preservando todo o sabor, e adicionamos um pouco de absinto e açúcar, quase como uma essência.” Recriando o ambiente de nevoeiro matinal, misturando diferentes sensações olfativas e visuais, a Floresta Autóctone (20€) é representada com aromas de pinho e eucalipto, combinados com Citadelle Gin, bagas de goji, frutos silvestres e bergamota. Já a altitude e a pureza das águas cristalinas da Montanha (17€) resulta num cocktail com Citadelle Gin, pêssego, urze, alfazema.