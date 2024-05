Grom abre segunda geladaria em Lisboa e refresca frente ao Tejo

Diretamente de Itália para Lisboa, a ideia ganhava vida em 2018 com a inauguração da primeira geladaria Grom, localizada na Rua Garrett. Desde então que, nesta loja, os gelados são produzidos diariamente, com sabores como o pistáchio, caramelo salgado, chocolate e a estrela da casa, o Crema di Grom, mas também opções frescas e vegan que celebram o verão, como o morango, framboesa, manga ou limão.

créditos: Divulgação

Cinco anos depois, a marca continua a crescer e abre a sua segunda loja, virada para o rio, na Doca de santo Amaro. A arquitetura deste novo espaço partiu da simplicidade de um cubo que, quando aberto, estabelece uma relação com o exterior e, uma vez fechado, regressa à sua volumetria. Os materiais selecionados, inspiram-se em elementos naturais, como a madeira e o mármore, mais contemporâneo e nobre, integrando assim o antigo e o novo. Por último, os tons branco e azul refletem a identidade náutica da Doca de Santo Amaro, a marca Grom e o seu pano de fundo, o Rio Tejo.

“Enquanto na Loja do Chiado, os nossos clientes são maioritariamente turistas, acreditamos que esta nova localização nos vai permitir chegar a mais portugueses”, informa a equipa da Grom, acrescentando que “na nova loja, poderá usufruir desde alguns clássicos como os cremosos, refrescantes e autênticos gelados a bebidas frescas como os frappès de água ou leite com gelado, perfeitos para os dias quentes. Pode ainda deliciar-se com a nossa gama de affogatos ou desfrutar de crepes, feitos mesmo à sua frente”.