O concurso "Tascando", a decorrer de 10 a 26 de maio, desafia os estabelecimentos típicos portugueses a desenvolver o seu melhor prato ou petisco e a competir pelo primeiro lugar de melhor tasca portuguesa. Com o mote “Quem não tasca não petisca”, a iniciativa terá, além do público participante, um júri composto por mais de 40 pessoas, entre elas especialistas da área e jornalistas que acompanham o setor da gastronomia, e irá avaliar as 40 tascas tradicionais inscritas nas duas cidades.

A avaliação terá diferentes parâmetros tais como o atendimento, a temperatura da bebida, a higiene do estabelecimento e, naturalmente, o próprio petisco ou prato. "Assim, o prato terá 70% do peso da pontuação e as outras categorias terão um peso de 10% cada uma. O júri e o público terão, cada um, 50% do peso dos votos, sendo que o voto popular será através de urnas presentes nas 40 tascas aderentes, onde poderão avaliar todas as tascas visitadas", informa a organização do concurso.

Para conhecer as tascas a concurso e para conhecer a dinâmica do mesmo, basta consultar o site e as páginas de Instagram e Tik Tok.

créditos: Divulgação

Miguel Moreira, Coordenador do "Tascando" sublinha: “Queremos que esta primeira edição crie o tónico para que olhemos para as tascas como peças fundamentais na dinâmica gastronómica portuguesa e, desta maneira, as valorizemos como ponto essencial de convívio com amigos e família. Uma parte da nossa alma e cultura está refletida nestes espaços e é nossa obrigação contribuir para a preservação dos mesmos”.

O concurso em solo português nasce do congénere brasileiro "Comida di Buteco", nascido em 2000, na cidade de Belo Horizonte. "No ano de 2023, o concurso atingiu um milhão de voto, recorde de todas as edições", destaca a organização.