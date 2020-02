A Essência do Vinho volta a reunir, entre os dias 20 e 23 de fevereiro, mais de três mil vinhos de 400 produtores de todo o país. Com uma agenda de atividades inteiramente dedicada à experiência vínica, destaca-se uma em particular: a “Prova Bagos d’Ouro: 10 anos solidários, 10 grandes vinhos d’Ouro”, que reúne dez grandes produtores em celebração do décimo aniversário da associação.

A sala de provas do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) será o palco desta prova solidária comentada por Bento Amaral, Diretor dos Serviços Técnicos e de Certificação do IVDP, que terá lugar às 17h30 do dia 21 de fevereiro. Dez produtores da região irão colocar à prova uma seleção de vinhos premium e comemorar, assim, a década da instituição que combate a exclusão e o abandono escolar entre as crianças e jovens da região do Douro.