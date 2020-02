A Empresa do Ano é o projeto da família Relvas, a Casa Relvas (Évora), e a Empresa Vinhos Generosos é a Vasques de Carvalho (Porto), um projeto com forte ADN de Vinho do Porto.

O troféu de Iniciativa do Ano foi atribuído ao Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo e o Prémio Singularidade, que visa homenagear iniciativas e personalidades que marcam pela diferença, ao produtor e enólogo Márcio Lopes (Douro e Vinhos Verdes).

Melhor Tinto: Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2016

As distinções passam também pela área gastronómica e aqui, no que diz respeito a restaurantes, os troféus vão para o restaurante com uma estrela Michelin Epur (Lisboa), premiado como Restaurante do Ano; para um dos grandes templos do Norte, o Arcoense (Braga), o Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa do Ano, e para o restaurante de cozinha clássica japonesa Go Juu (Lisboa), o Restaurante Cozinha do Mundo. Já o Prémio Gastronomia David Lopes Ramos foi entregue ao chefe Nuno Diniz e o de Loja Gourmet do Ano à queijaria Corriqueijo (Braga).

Há 22 anos que a equipa que integra hoje a revista “Vinho Grandes Escolhas” começou a homenagear as empresas e personalidades que mais se distinguem em Portugal na área do vinho. Tudo começou numa pequena festa no Bussaco, num fim de tarde de fevereiro de 1998, onde se atribuíram prémios aos “Melhores de 1997” junto de algumas dezenas de convidados.

Melhor Fortificado: Taylor s Vargellas Vinha Velha Porto Vintage 2017

A iniciativa contou com a adesão de muitos profissionais que, a partir daí, a adotaram esta festa do vinho português e lhe passaram a chamar os “Óscares do Vinho”. A cerimónia e festa dos “Melhores do Ano” tem vindo a crescer e a ganhar prestígio junto do setor, com uma forte repercussão no mercado. Atualmente, cerca de 1000 profissionais reúnem-se na tão aguardada cerimónia dos Prémios “Grandes Escolhas”, que conquistou o apoio de um vasto conjunto de parceiros, e que nesta edição contará com 18 patrocinadores.

Top 30 dos melhores vinhos nacionais de acordo com a equipa da revista "Vinho Grandes Escolhas"



Murganheira Esprit de la Maison Távora-Varosa Espumante branco 2011

Vértice Douro Espumante Pinot Noir branco 2010

Parcela Única Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2017

Quinta do Regueiro Jurássico Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2016

Lavradores de Feitoria Três Bagos Douro Grande Escolha tinto 2015

Pintas Douro tinto 2017

Quinta do Noval Douro Reserva tinto 2016

Quinta do Vale Meão Douro tinto 2017

Quinta do Vallado Field Blend Douro Reserva tinto 2017

Aeternus Douro tinto 2017

Palácio dos Távoras Gold Edition Trás-os-Montes Grande Reserva tinto 2016

Grande Druida Homenagem João Corrêa Dão branco 2017

Carlos Lucas/Carlos Rodrigues Dão tinto 2015

Quinta da Pellada Lote “Mata” e “Casa” Dão tinto 2015

Gene Bairrada tinto 2007

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada tinto 2013

Série Ímpar Bairrada Sercialinho branco 2017

Ganita Reg. Lisboa tinto 2015

Estremus Reg. Alentejano tinto 2015

Gloria Reynolds Cathedral Reg. Alentejano tinto 2004

Tapada de Coelheiros Reg. Alentejano Garrafeira tinto 2012

Cortes de Cima Reg. Alentejano Reserva tinto 2014

Scala Coeli Reg. Alentejano Alicante Bouschet tinto 2016

Taylor’s Vargellas Vinha Velha Porto Vintage 2017

Graham’s The Stone Terraces Porto Vintage 2017

Vista Alegre Colheita 1969

Alambre Moscatel de Setúbal 20 anos

Bacalhôa Moscatel Roxo Superior 20 Anos 1998

Barbeito Sercial Frasqueira 1993