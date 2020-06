A chefe Marlene Vieira desafiou a criatividade e terá como petisco uma "Katsu Sando" de sardinha, uma sandes de sardinha frita, inspirada na street food japonesa e num prato nortenho chamado "costeleta de sardinha". Neste caso, a chefe troca a carne de porco por sardinha frita, pimentos e cebola.

No mesmo local onde faz o take-away, no SÁLA, o chefe de cozinha João Sá servirá um Trio de baos - um de sardinha e pimentos, outro de porco com amêijoa e outro de bifana.

Em Alcântara, o chefe André Fernandes, do ATTLA, bisa na proposta: tem Sardinha fumada, salada de batata e cebola avinagrada, espuma de caldeirada e coco para os que não dispensam o ingrediente-estrela da estação, e um mais ousado, Peixe rei frito, molho tártaro de flor de sabugueiro, kimchi de espargos.

Já a caminho do rio, na Taberna Albricoque, o chefe Bertílio Gomes preparou uns Caracóis à Algarvia.

Patrícia Dias, diretora-geral da Chefs Agency afirma que no âmbito do projecto “The Art of Tasting Portugal” (desenvolvido por aquela agência de comunicação), “todos os meses teremos ações relacionadas com os produtos de época e com as tradições nacionais, de forma a dinamizarmos os sectores económico, agrícola e turístico do país. A nossa grande missão é que a restauração nacional e, por consequência, a população em geral, dê prioridade ao receituário nacional e escolha apenas produtos de proximidade, com toda a qualidade que temos nos nossos sabores nacionais”.

No Porto, "os parceiros da ação ´Puxar a brasa à nossa casa` serão revelados em breve nas redes sociais do The Art of Tasting Portugal", informa a Chefs Agency.