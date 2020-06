Esteve inicialmente agendada para março, mas o estado de emergência e restrições impostas pela COVID-19 obrigaram a segunda edição da Porto Food.Week a encontrar novas datas. Desta forma, de 12 a 20 de junho, a Invicta vai viver a sua festa da gastronomia numa “safe edition”, como sublinha a organização, as Edições do Gosto.

Na realidade, os mais de 20 restaurantes participantes estarão de portas abertas – de acordo com as regras de segurança e higiene que preponderam neste momento -, com os menus especiais, os almoços e jantares temáticos. Contudo, as mesmas refeições vão estar disponíveis em formato take away ou entrega ao domicílio. Já as conversas em torno de temas ligados à gastronomia, passam a estar disponíveis em formato digital e vão decorrer nas redes sociais do evento.

No que toca aos jantares e almoços temáticos (para consulta aqui), um dos pontos fortes da Porto Food.Week, o arranque vai fazer-se a 12 de junho com “Francesinha à Mesa”, a na Cervejaria Brasão (Foz e Aliados) e no Terminal 4450. O menu inclui rissol de carne, francesinha com ovo e batata frita ou francesinha de vegetais com batata. Mousse de chocolate.

Os jantares prosseguem a 12 e 14 de junho com propostas de sobremesas, no caso concreto, as Rabanadas como mote para a reinterpretação por cinco chefes de cozinha. Rabanada, trufa e gelado de Queijo Serra da Estrela; Rabanada, nectarinas, manjericão e gelado de iogurte, estão entre as cinco propostas. Para provar no Terminal 4450.

Por sua vez, a 13 de junho o jantar traz como pretexto o “Novo Porto”, com um menu desenhado por três restaurantes da Invicta, o Atrevo, o Almeja e o Apego. Menu para degustar no restaurante ou em versão take away.

Um dia mais tarde, o almoço “Das Tripas Coração”, propõe uma celebração da cozinha da cidade, com as Tripas à Moda do Porto. Dois restaurantes clássicos participam na iniciativa, a Adega de S. Nicolau e o Líder. Não faltarão na ementa, os bolinhos de bacalhau e o pastel de camarão.