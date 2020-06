Fininho, a nova cervejaria do Porto que se inspira em Angola

A abertura do Fininho, na Rua Mouzinho da Silveira, em pleno coração da baixa portuense, estava prevista para meados de março. A COVID-19 fez com que apenas agora Teresa Bianchi sentisse que estava tudo a postos para a inauguração do espaço que se junta aos sete estabelecimentos Fininho existentes em Angola, sob a batuta da sua irmã, Inês Bianchi.

“A Baixa está repleta de conceitos interessantes, mas acreditamos desde o princípio que o Fininho poderia trazer valor acrescentado à movida portuense, através de um ambiente descomprometido, boa comida na mesa e cerveja na mão”, refere Teresa Bianchi, proprietária do espaço.

Arroz de marisco.

Este Fininho, versão portuense, conta com 90 lugares sentados e não é só a cerveja Cuca que faz menção à cultura Angolana. Também os murais decorativos das paredes - da autoria de Telmo Pereira - retratam figuras alusivas.

As boas-vindas ao Fininho são dadas por uma pintura alusiva às máscaras das tribos angolanas, a meio da sala a Rainha Ginga - figura histórica angolana - continua com as honras da casa. Ao fundo, um terceiro painel, encerra o salão com um mural de máscaras. Fora de portas, a cervejaria conta com uma esplanada.