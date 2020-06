Para além dos tradicionais Pork belly bao (7,5 euros, com barriga de porco desfiado, pimento, gengibre, chilli, cebolinho, mel e amendoim tostado) e Korean chicken bao (7 euros, em que podemos usar o emoji da malagueta, e que é composto por frango frito crocante, cebola roxa, pepino, coentros, sementes de sésamo e molho gochujang), a equipa quis trazer sabores marítimos.

Desta forma, nasceu o bao de Caranguejo de casca mole, (12 euros, que tem ainda manga, coentros, lima e maionese sriracha), o de Bacalhau (8 euros, com salada de bacalhau, puré de grão, cebola e ovo).

créditos: Seame Group

Acrescem três outras opções servidas em baos pretos, devido ao carvão de bambu usado na sua confeção: o de Choco e lima (8,5 euros, recheado com choco frito, maionese de lima e coentros), o de Atum (11 euros, com atum fresco, pepino, abacate, rabanete e sumo de lima), e o de Tártaro de salmão (11 euros, que para além do tártaro que lhe dá nome, contém ainda abacate e molho teriyaki). Além destes, há ainda uma opção Veggie (7,5 euros, com tiras de soja, manga, pepino, cenoura, coentros, cebolo e manteiga de amendoim).

Desde março que o Seame Group tem vindo a desenvolver um canal específico de delivery, com uma equipa própria.