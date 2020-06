Anterior à relação comercial que hoje mantemos com as grandes superfícies, cultivamos o hábito de ir aos mercados municipais. Conhecemos os comerciantes, tratamo-los pelo nome, temos de cor as bancas de peixe, de hortofrutícolas, os talhos. Para que não se perca esta relação de proximidade, o município de Sintra lançou um portal onde agrega informação sobre 11 mercados municipais do concelho.

A página online é uma montra de cada um dos mercados seja, o de Queluz, o da Várzea de Sintra, o da Vila de Sintra, da Estefânia, entre os de outras freguesias daquele território.

Para além de informação útil sobre o mercado, como horários e oferta de bens alimentares, o utilizador encontra acesso direto aos comerciantes – conhece-os pelos nomes - de cada uma das áreas existentes na estrutura, do peixe, aos hortofrutícolas e carne, das flores, às padarias, mas também as bancas de jornais. Não falta informação sobre a restauração sempre que esta é uma presença.