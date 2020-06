O criador de bombom de 8 mil euros abriu uma loja chocolateira em Leiria

Em 2018, o mestre chocolateiro Daniel Gomes apresentou no decorrer do Festival Internacional do Chocolate, em Óbidos, o “Glourious”, apelidado pelo autor como o “bombom mais caro do mundo”. A peça, em formato de diamante, havia sido criada anos antes, em 2016. O preço, perto de oito mil euros, num doce revestido a ouro de 23 quilates, chocolate Valrhona negro Equatorial e um recheio com filamentos de açafrão, flocos de ouro e trufa branca.

Uma excentricidade que Daniel Gomes não terá em mostra na sua nova loja em Leiria, a Companhia Portugueza do Chocolate (Estrada da Ribeira, 5F), espaço agora inaugurado e que funciona como fábrica chocolateira, cafetaria, loja de chocolate artesanal e com instalações para workshops.

O espaço renovado à beira do rio Lis, em Leiria. créditos: Companhia Portugueza do Chocolate

O projeto não é novo, nasceu em 2012, conhecido por “Daniel’s Chocolate". É já em 2020 que surge a atual Companhia Portugueza do Chocolate, instalada a dois passos do rio Lis, num espaço outrora ocupado pelas instalações de uma antiga cooperativa de vinho.

Interior do espaço que é fábrica, loja e cafetaria. créditos: Companhia Portugueza do Chocolate

Uma loja que apresenta para além de inúmeros bombons, com e sem recheio, chocolate em tabletes, assim como vinhos.

Daniel Gomes formou-se em serviço de mesa e bar pela Escola de Hotelaria de Fátima. No currículo traz criações com chocolate com sabores menos convencionais, com recheios como o leitão ou o chícharo (uma leguminosa), o pastel de nata e a alfarroba.