Da parceria de Ana Rocha e Maria Seruya nasceu um vinho que homenageia as mulheres, a sua personalidade e autenticidade

Quando, em 2014, Ana Rocha passou a liderar a empresa familiar, trouxe consigo a vontade de inovar, criando marcas e desenvolvendo novos projetos dentro do mundo dos vinhos da Morais Rocha Wines, fundada pelo seu pai dez anos antes. E assim tem sido desde então. Uma das ideias de Ana Rocha era lançar um vinho em que as mulheres estivessem em destaque. Ao tomar contacto com o trabalho artístico de Maria Seruya, Ana decidiu propor esta parceria, que a artista considerou desde logo uma ideia inovadora e alinhada com o seu projeto.

“O lançamento do vinho As Velhas marca mais um passo na evolução da marca Morais Rocha. Temos estado a construir um caminho que queremos que seja diferenciador, e homenagear as mulheres era já um projeto de longa data, que foi agora concretizado. Depois deste, queremos continuar a apresentar ao mercado novas ideias, sempre com vinhos de grande qualidade a preços acessíveis”, afirma Ana Rocha, general manager da empresa.

A partir desse momento, as duas mulheres uniram-se para criar um produto que, como afirmam “é muito mais do que uma experiência de vinho, é uma experiência de vida”. O processo demorou três anos a ser concretizado, resultando neste Reserva Tinto DOC Alentejo 2017, que é agora apresentado.

créditos: Morais Rocha Wines

Este vinho transmite uma mensagem sobre o passar do tempo, e o que com ele se ganha. É por isso que o vinho As Velhas foi escolhido intencionalmente como um néctar reserva. “Porque tal como os vinhos reserva, é preciso tempo para chegar ao nosso melhor. E as mulheres, com a passagem do tempo, ganham quase sempre mais sabor, personalidade, profundidade e autenticidade”, sublinha a Morais Rocha Wines em comunicado.

As imagens das velhas representadas nos rótulos foram também escolhidas criteriosamente. São pinturas do projeto “Velhas Bonitonas – The Power of Old Ladies” de Maria Seruya, artista motivacional que se dedica a retratar o envelhecimento feminino com plenitude e atitude. Um projeto que inspira mulheres a perderem o medo de envelhecer através de intervenções multidisciplinares, sempre com base na arte. Por ser um tema que ultrapassa fronteiras, aqui retratam-se nacionalidades diferentes nas pinturas das três velhas bonitonas dos rótulos das três garrafas de vinho As Velhas que fazem parte do pack em que a Morais Rocha Wines o apresenta.

Numa edição limitada a 1.500 garrafas (500 packs), o vinho As Velhas é composto pelas castas Alicante Bouschet, Syrah e Touriga Nacional. Apresenta cor granada intensa, e tem no nariz aromas a frutos do bosque com notas de especiarias. Na boca revela-se muito estruturado, e sobressaem notas de fruta madura em harmonia com a madeira onde estagiou - 12 meses em barricas de carvalho francês. O final é longo e extremamente persistente.

As Velhas – à venda em garrafeiras e lojas gourmet de norte a sul de Portugal Continental, ou diretamente no produtor através do email vendas@moraisrocha.com, tem o preço de 44,50 euros (valor para cada caixa com três garrafas).