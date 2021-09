São 16 os restaurantes do concelho de Palmela que apresentam nas suas ementas, em dois fins de semana sucessivos, sugestões dos petiscos mais tradicionais aos mais inovadores, mas sempre com o objetivo de valorizar os produtos locais.

De 1 a 3 e, mais tarde, de 8 a 10 de outubro, no decorrer dos Fins de Semana Gastronómicos do Petisco, as mesas vão receber pratos como Camarão ao alhinho, croquetes de alheira, Peixinhos da horta, Salada de grão-de-bico, Farinheira com ovos, Pica-pau de entremeada, numa seleção com dezenas de opções para “picar”.

Fins de Semana Gastronómicos que integram o calendário anual do programa Palmela - Experiências com Sabor!, promovido pela Câmara Municipal de Palmela e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Abaixo encontra a lista com os estabelecimentos participantes e os pratos sugeridos:

Palmela

Café Duque

Largo do Pelourinho. Tel. 212 352 035

Petiscos: Camarão à Duque, Ovas de choco, Moelas, Codornizes, Lingueirão.

Casa do Castelo

Miradouro do Castelo de Palmela. Tel. 212 333 146

Petiscos: Camarão ao alhinho, Croquetes de alheira, Queijo gratinado com doce de tomate, Peixinhos da horta, Ovos rotos.

Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Vila de Palmela. Tel. 212 334 398

Petisco: Prova regional com um vinho (sugestão de prova para duas pessoas).

Coffee Village

Volta da Pedra. Tel. 212 334 149

Petiscos: Tábua mista (queijos e enchidos), Tábua de queijos, Tábua de presunto, Queijo de cabra gourmet com presunto, mel, nozes e rosmaninho, Queijo Camembert gratinado com mel e nozes.

Culto Café

Vila de Palmela. Tel. 926 578 578

Petiscos: Crispy Chicken Wings, Jalapeños recheados, Ovos mexidos com farinheira, Cogumelos recheados com requeijão, tomate seco e manjericão, Linguiça assada.

Dona Isilda

Brás. Tel. 212 333 255

Petiscos: Bucho em vinagrete, Fígado em vinagrete, Salada de grão-de-bico, Saladinha de orelha, Saladinha de polvo.

O Correio Môr

(Encerra ao domingo)

Vila de Palmela. Tel. 210 822 755

Petiscos: Carapauzinho de molho de escabeche, Salada de orelha de porco, Pipis à casa, Salada de ovas, Mexilhão com molho de tomate.

Taverna da Ladeira

Vila de Palmela. Tel 212 332 612

Petiscos: Moelas à Taverna, Queijo amanteigado.

Wine Love

Vila de Palmela. Tel. 916 749 576

Petiscos: Língua de porco fumada, Mista de enchidos, Mista de queijos, Queijo de Azeitão, Tosta mista.

Quinta do Anjo

Casa da Pimenta

Vila Amélia – Cabanas. Tel. 968 014 711

Petiscos: Farinheira com ovo, Pipis ao pirípiri, Pica-pau à Pimenta.

Flavors - Sabores diferentes da nossa terra

Espaço Fortuna - Quinta do Anjo. Tel. 917 263 116

Petiscos: Bife tártaro, Carpaccio de novilho, Carpaccio de vieiras.

Pinhal Novo

O Telheiro

Pinhal Novo. Tel. 212 362 244

Petiscos: Salada de polvo, Gambas al Guilho, Pica-pau.

Marateca

Mar Até Cá

Cajados. Tel. 962 465 120

Casa de chá: Petiscos - Pão com chouriço com queijo de ovelha, Bolinhas de alheira, Aros de cebola com maionese e ervas, Tábua de enchidos, Tábua de queijos com mel e doce de morango.

Restaurante: Petiscos - Alheira à Brás, Pimentos padrón ao alho com presunto, Cogumelos com bacon, Pica-pau de entremeada, Ovos com alheira.

Restaurante Marateca

(Encerra ao domingo)

Águas de Moura. Tel. 961 273 171

Petiscos: Choco frito, Amêijoas à casa.

Poceirão

A Moagem

(Encerra sábado à noite e domingo)

Poceirão. Tel. 265 990 317

Petiscos: Orelha de coentrada, Salada de polvo, Choco frito, Salada de bucho, Moelinhas.

Montalegre

Asseiceira. Tel. 265 995 662

Petiscos: Chouriça assada, Choco frito, Camarão frito à alhinho, Camarão com caril.