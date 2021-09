No sábado e no domingo, entre as 12h00 e as 00h00, o público vai ter a oportunidade de provar as muitas cervejas produzidas pelas microcervejeiras nacionais Barona, Bolina, Browers, Dois Corvos, Letra, Libata, Lince, Maldita, Musa, Oitava Colina, Ophiussa e Vadia. Para acompanhar tantas cervejas e de tão diferentes estilos vão existir várias propostas gastronómicas de street food.

Quanto à animação musical, será entregue a artistas nacionais como Amaura, Celso, Filipe Karlsson e Sallim, cada um com a sua autenticidade, ritmos e estilos. O palco para estes concertos e os DJ sets estará montado na Fábrica do Pão, um espaço icónico no HCB, que conta com a curadoria da Casa do Capitão, localizada a poucos passos da Rua do Capitão, onde vai estar instalada a zona da restauração e os bares de cerveja.

Rui Mota, responsável de Comunicação e Marketing da The Browers Company (uma das organizadoras da festa cervejeira), sublinha que este “é um projeto colaborativo e inclusivo que tem como principal objetivo promover o interesse e o conhecimento cervejeiro, contribuindo assim para a valorização da cerveja enquanto bebida natural e milenar”.

“Contar com a Casa do Capitão para a programação musical e grande parte da operacionalização, e com a associação de mais 11 microcervejeiros nacionais, é algo que nos deixa muito satisfeitos”, conclui Rui Mota.

Recorde-se que a The Browers Company é uma spin-off do Super Bock Group. É a entidade responsável pela gestão do Browers Beato, um dos espaços que está a nascer no Hub Criativo do Beato, que integra uma microcervejeira para produção de cervejas em pequena escala, uma zona de restauração e ainda, uma área destinada a eventos, que visa proporcionar várias experiências de cariz cultural, nomeadamente, workshops culturais e de promoção da experiência cervejeira.

Este primeiro ato cervejeiro promovido pela The Browers Company e a Casa do Capitão vai ter uma lotação máxima de 600 lugares sentados, com mesas e bancos corridos de madeira na zona da restauração e cadeiras na Fábrica do Pão, onde vão decorrer os concertos e DJ sets.

A entrada é gratuita, havendo depois que adquirir um copo de vidro 25 cl, com um preço de 4 euros, para poder provar as muitas propostas cervejeiras disponíveis, durante um ou os dois dias do evento. O acesso ao Beer Ato faz-se pela Rua do Grilo, 121.

O programa musical para sábado, dia 2, inclui Amaura (16h00), Celso (18h00), DJ Set (21h00). No domingo, 3 de outubro, a música estará entregue a Salim (16h00), Filipe Karlsson (18h00) e DJ Set (21h00).