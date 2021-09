“Um século para a eternidade” é o tema do jantar concerto que levará ao palco Joana Machado numa atuação com Óscar Graça, no piano, e Joel Silva, na bateria. Noite que servirá de homenagem aos mais marcantes nomes e músicas da história do Jazz.

A noite de 16 de outubro no Savoy Palace contará, a partir das 20h00, com um jantar de quatro pratos, harmonizado com uma seleção de vinhos da Savoy Signature. Na mesa, as estrelas são o Risotto de cogumelos e Perna de pato confitada, seguidos dos pratos principais de peixe, onde constam o Pargo e o Ravioli de camarão em caldo de caldeirada; ou de carne, composto por Novilho braseado acompanhado por Parmentier de batata e legumes glaceados. No final da refeição, a sobremesa, Maçã em diferentes texturas, apresenta-se sob a forma de Tatin, sorvete e gel de maçã, dando o mote para o início do espetáculo.

O concerto, marcado para as 22h00, será protagonizado pela cantora, conhecida pelo seu melodioso timbre e voz suave, que irá presentear os convidados com uma seleção de músicas pensadas ao detalhe de grandes nomes como Hoagy Carmichael, Jerome Kern, George Gershwin e Richard Rogers, que esta década comemoram o seu centenário, para celebrar aquela que é considerada a origem dos blues.

Joana Machado nasceu no Funchal e começou a sua carreira musical aos seis anos. A sua paixão pela música nunca desvaneceu, pois foi esta paixão que a levou a integrar a escola de jazz do Hot Clube Portugal, a frequentar o programa de Jazz e Música Contemporânea da New School University de Nova Iorque, e a formar-se em Música e Interpretação Artística na ESMAE. Todo este percurso curricular fez com que conhecesse nomes de destaque, tais como Buster Williams, Joanne Brackeen, Sheila Jordan e Luciana Souza. A compositora já actuou ao lado de artistas como Bernardo Sassetti, Edu Lobo, Gary Bartz, Jamey Haddad e Jane Ira Bloom, tendo também já participado em alguns festivais como o DouroJazz e Freiburg Music Festival.

O jantar concerto orça os 59 euros por pessoa (inclui menu de quatro pratos com bebidas selecionadas e estacionamento gratuito). As reservas fazem-se através do telefone 930 481 291, e-mail hostess.palace@savoysignature.com; T ou online aqui.

De acordo com a organização, “a apresentação de teste COVID-19 negativo é obrigatória para a participação no evento”.