Os amantes do desporto podem optar por jogar golfe no The Oitavos Dunes, um dos cem melhores campos de golfe do mundo, segundo a “Golf Magazine´s Top 100 courses in the world”. Projetado em 2001 por um dos melhores arquitetos de campos de golfe, Arthur Hills, o The Oitavos Dunes conta com vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico. Em alternativa, os passeios de E-Bike até a vila de Cascais ou até ao Guincho são excelentes oportunidades para apreciar a natureza circundante.

créditos: Ricardo Junqueira/The Oitavos

Para aqueles que preferem relaxar e mimar-se um pouco, este programa especial pode incluir massagens no The Oitavos Spa e para aqueles que preferem alimentar o corpo e as papilas gustativas, existe também a opção de almoço ou jantar num dos restaurantes do The Oitavos – o Ipsylon ou o Verbasco.

Os interessados encontram mais informação sobre este programa no site da unidade hoteleira. Em alternativa, poderão contactar o hotel pelo telefone 214 829 020 ou através do e-mail reservations@theoitavos.com