A Pestana Pousada Porto – Historic Hotel fica situada na Rua das Flores, uma rua exclusiva ao acesso pedonal onde se encontram as lojas dos artesãos e dos novos designers, os restaurantes e cafés e onde é frequente assistir às atuações de artistas de rua e à exibição de obras de arte. Esta é uma das ruas mais fotografadas da cidade e está a curta distância a pé das principais atrações como, por exemplo, a Ribeira, a Igreja da Misericórdia, a Avenida dos Aliados e a Torre dos Clérigos.

A Rua das Flores é um ponto de paragem obrigatório para quem conhece a cidade devido à sua animação e comércio e, também, pelo interesse histórico do seu edificado com mais de cinco séculos de existência.

A Pestana Pousada do Porto – Historic Hotel está instalada num destes edifícios e enquadrada na arquitetura do local. Durante a sua recuperação foram preservadas as caraterísticas do edifício original do século XVIII, sendo possível apreciar os tetos abobados e as pedras destacadas em conjugação com modernos apontamentos de decoração no mobiliário e têxteis.

Como homenagem à denominação da rua onde está instalada, apreciam-se os detalhes com flores que compõem a decoração deste espaço. Os 84 quartos e suites foram mobilados e decorados com as cores e os painéis de madeira criando um ambiente acolhedor.

A componente gastronómica não foi esquecida no P Gastro Bar (P de Petisco) da Pousada, com uma seleção de pratos para “picar” e partilhar.

Durante a estada é ainda possível fazer uma pausa na piscina interior, relaxar na sauna ou exercitar-se no fitness center. A Pestana Pousada do Porto – Historic Hotel conta ainda com uma sala de reuniões e um pátio interior reconhecido pelo seu jardim vertical.

No Porto, o Pestana Hotel Group conta já com três unidades hoteleiras da marca Pestana Collection Hotels. A partir de dia 7 de outubro, inaugura-se a Pestana Pousada do Porto – Historic Hotel já disponível para reservas com uma oferta especial de abertura com valores desde 79 euros por noite em quarto duplo com pequeno-almoço.