O 1908 Lisboa Hotel reabriu em setembro. Até ao final de outubro, no restaurante do hotel, o Infame, de terça a quinta-feira está a decorrer um sorteio de uma estadia para duas pessoas, uma oportunidade única para se ficar a conhecer melhor um dos projetos hoteleiros mais estimulantes do centro da cidade.

Só terá que trazer a mala e escolher a escova de dentes certa. No final dos jantares de terça a quinta feira, a equipa de sala dará a escolher ao cliente várias escovas, entre as quais haverá uma premiada, com direito a uma noite para dois no hotel.

Torna-se assim ainda mais urgente visitar o Infame que, na reabertura, conta com novo chef: André Rebelo encarrega-se agora da cozinha do restaurante e traz sabores portugueses, como o Pica-pau de atum, os Croquetes de pato, o Polvo com puré de caldeirada e feijoca, ou o Arroz de sapateira e camarão tigre.

O cozinheiro, que é também responsável pelo restaurante Jangada, no You and The Sea na Ericeira (o irmão do 1908 Lisboa Hotel, mais perto do mar), passa também a assumir as rédeas do Infame. Enquanto se vai acomodando na nova casa, André Rebelo vai fazendo algumas transformações na cozinha do restaurante, que pretende focar ainda mais nos produtos da época e locais.

Os ingredientes da horta que tem vindo a desenvolver no projeto da Ericeira também terão lugar à mesa no Infame, com garantias de produção e qualidade controladas.

1908 Lisboa Hotel

Até ao final de outubro, jantar no Infame pode saber ainda melhor. Pelo sim pelo não, é levar a mala, acreditar na sorte e desfrutar das novidades do restaurante.