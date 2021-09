Optar por fazer férias em setembro tem sido uma tendência cada vez mais notória em casais, famílias e grupos de amigos para aproveitar os últimos dias de férias do ano.

Assim, a Small Portuguese Hotels criou um passatempo para todos aqueles que querem desfrutar dos últimos raios de sol ou relaxar das férias mais movimentadas dos meses de julho e agosto.

A partir de dia 20 de setembro, e até 12 de novembro, a Small Portuguese Hotels vai oferecer um total de oito estadias de fim de semana, de Norte a Sul do País, incluindo Açores e Madeira. Para participar no passatempo, basta contar à Small Portuguese Hotels porque é que precisa de umas férias, num total de 200 palavras e enviar a sua história para info@smallportuguesehotels.com.

Todas as semanas, durante este período, os autores das histórias mais originais e divertidas vão receber um voucher de estadia de duas noites num dos hotéis membros da Small Portuguese Hotels. Pode consultar o regulamento do passatempo aqui.

O Late Summer é a altura ideal para fazer uma viagem e descobrir alguns dos destinos mais paradisíacos sem sair de Portugal. A Small Portuguese Hotels reúne um conjunto de alojamentos, entre casas de campo, bed & breakfast, turismos rurais, alojamentos locais e SPA’s para aproveitar esta altura.

Seguem algumas sugestões:

MONTE DA ESTRELA | COUNTRY HOUSE & SPA

Um autêntico monte alentejano com 7 quartos e uma suite (nupcial), onde não se avista nada sem ser natureza. Onde o tempo não tem peso e a noite traz o brilho único do céu alentejano. Deixe-se embalar nas redes do alpendre, aproveite a piscina, prove o vinho de talha feito artesanalmente no monte ou faça um passeio de barco no Alqueva levando consigo um picnic preparado no monte.

QUINTA CABEÇAS DO REGUENGO

Rodeado por vinhas e prados alentejanos, esta típica casa de campo inclui espaçosos quartos, jardins, piscina e áreas públicas, permitindo usufruir de verdadeiros momentos de relaxamento. Para os amantes do enoturismo, a Quinta Cabeças do Reguengo tem uma adega e desenvolve várias atividades vinícolas para os hóspedes. Se procura relaxar na natureza e saborear a gastronomia nacional, este é o lugar para si.

ALDEIA DA PEDRALVA

Quando foi encontrada em 2006, na Aldeia de Pedralva, em Vila do Bispo, perto de Sagres, existiam apenas 9 habitantes. Sublimemente restaurada, a aldeia aberta como empreendimento turístico desde 2010, dispõe agora de 24 casas totalmente remodeladas.

Na aldeia, desloca-se a pé pelas ruelas empedradas para visitar vizinhos, ir ao restaurante Sítio de Pedralva com o seu Café Central, ou para dar um mergulho na piscina. Pode ainda alugar bicicletas e percorrer os 300 km de trilhos que ali existem.

CASAS DO CÔRO

As casas do Côro é um conjunto de casas de arquitetura beirã, maravilhosamente reconstruídas num ambiente relaxante e tranquilo. Com diferentes tipos de alojamento - quartos ou villas - os hóspedes podem ainda usufruir da grande piscina, da capela da casa, da horta biológica e do Spa Ecológico Eco Friendly onde existe ainda um pool bar, salas de tratamento ao ar livre e um Spa Lifestyle room com ambiente lounge, bar e lareira.

QUINTA DOS MACHADOS – NATURE, LOVE AND RELAX

A Quinta dos Machados é um verdadeiro refúgio com mais 11 hectares e 4 séculos de história, e preparada para responder às necessidades dos novos tempos. Aqui todos os detalhes são pensados ao pormenor, e em convívio harmonioso com a Natureza.

Para além de um alojamento histórico, charmoso e totalmente inclusivo, os imensos recantos dos jardins, e o SPA, fazem desta Casa de Campo um espaço ideal para um retiro a 2.

Com piscina exterior e um restaurante com o melhor da cozinha tradicional portuguesa, imagine-se acordar com um pequeno-almoço preparado junto ao terraço com sumos, compotas e bolos caseiros.