Estas opções são perfeitas para umas férias inesquecíveis em família, com amigos ou a dois. Com paisagens deslumbrantes e a natureza como pano de fundo, estas praias de água doce são o refúgio ideal para escapar às multidões das praias costeiras.

Praia Fluvial do Caneiro de Coja – Chão do Rio, Travancinha

Com uma paisagem encantadora e um areal junto ao rio, a praia fluvial de Caneiro de Coja é ideal para umas férias tranquilas em família. Para tornar a estadia ainda mais especial, o Chão do Rio, a apenas 40 minutos, oferece momentos de lazer para toda a família, com uma piscina biológica, atividades na horta e com os animais da quinta, um parque infantil, e charmosas casas de pedra em oito hectares de jardim no sopé das montanhas da Serra da Estrela.

Praia Fluvial do Alamal – Gavião Nature Village, Alto Alentejo

Localizada num cenário deslumbrante na margem do rio Tejo, a praia fluvial do Alamal é o destino perfeito para dias tranquilos a dois ou em família. Com águas serenas e um passadiço de madeira ao longo da margem do rio até a ponte de Belver, a área conta também com um Centro de Aventura oferecendo atividades como rappel, slide, passeios de barco e canoa. Para descansar após um dia de praia, o Gavião Nature Village, a poucos minutos, proporciona alojamento em cork shelters ecológicos e tendas glamping, além de acesso exclusivo a um circuito de relaxamento em meio à natureza.

Praia Fluvial de Burgães - Hotel Rural Vale do Rio, Oliveira de Azeméis

De fácil acesso e vigiada por nadadores-salvadores, a praia fluvial de Burgães, banhada pelo rio Caima, é ideal para quem tem crianças pequenas. A Small Portuguese Hotels recomenda o Hotel Rural Vale do Rio, a menos de 20 minutos. Com um restaurante acolhedor, piscina interior aquecida, ginásio, sala de jogos, biblioteca e lounge bar, há atividades para toda a família. Para os mais aventureiros, o hotel também disponibiliza bicicletas para explorar as margens do Rio Caima.

Praia Fluvial de Adaúfe - Cidnay Santo Tirso, Santo Tirso

Conhecida pela ampla zona relvada e prática de variados desportos, a praia fluvial de Adaúfe é um paraíso natural. Com águas cristalinas e cascatas deslumbrantes, possui trilhos pedonais perfeitos para passeios e apreciação da paisagem. O Hotel Cidnay Santo Tirso, a apenas 30 minutos, oferece um ambiente relaxante e contemporâneo, com quartos espaçosos e um restaurante de cozinha tradicional portuguesa. Os hóspedes podem relaxar na sala de leitura ou no bar após um dia de praia.

Praias fluviais do Alqueva – Quinta da Amendoeira, Évora

Na Quinta da Amendoeira, os dias podem ser divididos entre atividades na quinta e as praias fluviais do Alqueva, a menos de uma hora de distância. O Alqueva, um dos maiores tesouros do Alentejo, está repleto de praias com águas amenas, perfeitas para mergulhos e desportos náuticos. Na quinta, os hóspedes podem desfrutar das vinhas, do lago biológico, da piscina exterior, do campo de padel, além de passeios a cavalo ou visitas de buggy ao centro histórico de Évora. Um destino que toda a família vai adorar!