Com a Páscoa chegam oportunidades perfeitas para (re)acender o amor, reafirmar a fé, criar memórias inesquecíveis ou viver momentos de pura diversão. Conheça as sugestões do Felizes.pt para tornar este fim de semana da Páscoa especial: do piquenique debaixo das amendoeiras em flor à ação de voluntariado, passando pela caça ao ovo de chocolate e por outros desafios criativos. Vamos lá?

1. Sugestões para (re)acender o amor durante o fim de semana da Páscoa

Além de ovos de chocolate, o Coelhinho da Páscoa pode trazer novas memórias inesquecíveis, se aproveitar os dias de folga para fugir da rotina e viver momentos especiais com o seu amor.

Piquenique entre as amendoeiras em flor

Nada grita mais alto “romance de cinema” do que um piquenique no meio das amendoeiras em flor em Trás-os-Montes ou Alto Douro. Leve o queijo, o pão e um bom vinho… e torça para que o pólen não traga espirros no momento do brinde!

Passeio de barco ao pôr do sol

Um cruzeiro com vistas de cortar a respiração, seja no Douro, no rio Tejo ou na Ria Formosa, é outra opção mágica para brindar ao amor… e uma desculpa perfeita para se desviar dos icebergs da rotina diária!

Noite estrelada no Alqueva

Dizem que o Alqueva tem um dos céus mais bonitos do mundo para a observação de estrelas. Venha contá-las (até que o sono o vença!) durante o fim de semana da Páscoa num alojamento rural ou a bordo de um barco nas águas tranquilas da barragem.

Viagem de comboio histórico pelo Douro

Nunca andou de comboio a vapor? Que não passe desta Páscoa! Reserve dois bilhetes para o comboio histórico e deixe-se levar pela nostalgia das paisagens deslumbrantes do Douro, na melhor das companhias.

2. Sugestões para viver o verdadeiro espírito da Páscoa

Para si, a Páscoa é um momento de reflexão, união e renovação? Aceite estas sugestões do Felizes.pt para viver intensamente esta época especial na companhia de quem mais ama.

Percorrer a Via Sacra

Se a sua vila ou cidade celebra a Via Sacra, chame o seu amor ou a sua família inteira e participe da procissão para viver uma experiência mais profunda de partilha e fé. Se não houver uma celebração pública, recriem a Via Sacra em casa, dedicando alguns minutos a meditar sobre as estações. Talvez descubram algo novo juntos!

Assistir a filmes temáticos

Seja o musical “Jesus Cristo Superstar”, o provocante “A Última Tentação de Cristo” ou “O Filho de Deus” com Diogo Morgado no papel principal, a Páscoa é a altura ideal para escolher filmes clássicos e passar uma tarde de cinema aconchegante no sofá. E para tornar o momento ainda mais doce, prepare um fondue de chocolate com frutas frescas. Ninguém resiste!

Investir em gestos de caridade

Se acredita que a verdadeira essência da Páscoa está no amor ao próximo, aproveite para ajudar quem mais precisa, doando alimentos e roupas ou envolvendo-se numa atividade de voluntariado. Registe-se na plataforma Portugal Voluntário e comece a ajudar hoje mesmo!

3. Sugestões para pequenos projetos de Páscoa

A Páscoa também é o momento perfeito para se aventurar em projetos criativos e divertidos. Inspire-se nestas ideias e depois ponha as mãos na massa para criar algo especial.

Workshop de chocolate

Mestre chocolateiro por um dia! Aceita a proposta? Nesse caso, experimente fazer bombons ou ovos de chocolate com a sua cara-metade. Procure receitas fáceis na Internet e depois use recheios diferentes, como caramelo, frutos secos ou licor, para criar combinações deliciosas. Se tudo correr bem, até pode oferecer os chocolates aos seus familiares e amigos!

Pintura de ovos da Páscoa

Uma sessão de pintura de ovos? Só precisa de ovos cozidos ou ovos de madeira para fazer uma competição amigável aí em casa e ver quem cria o ovo mais engraçado. Desde ovos com padrões modernos a ovos com mensagens secretas… o que vai sair da sua imaginação nesta Páscoa?

Centro de mesa personalizado

Convidou a família para almoçar no domingo de Páscoa? Que tal dar um toque especial à refeição com um centro de mesa com flores, velas e ovos pintados dentro de uma cesta ou sobre uma base de madeira?

4. Sugestões para momentos de pura diversão na Páscoa

Qualquer altura é boa para criar momentos inesquecíveis com quem mais ama, e a Páscoa não foge à regra! Tire um dia para dar um toque de diversão e leveza à sua relação com estas sugestões do Felizes.pt para atividades cheias de alegria.

Caça às promessas de amor

Não tem idade para participar em caças aos ovos da Páscoa? E se em vez de chocolates, esconder pequenos recados e promessas de momentos a dois? Eis uma caça ao tesouro que vai ser um verdadeiro jogo de surpresas e sentimentos!

Corrida com ovos na colher

Outra competição divertida? Organize uma corrida no jardim ou dentro de casa, onde têm de equilibrar um ovo numa colher. Quem deixar o ovo cair primeiro tem de oferecer ao vencedor uma prenda romântica, por exemplo!

Sessão de fotos

O espírito da Páscoa também se presta a uma sessão de fotos temática. Procure por acessórios engraçados, como orelhas de coelho e cestos com ovos, e registe esses momentos cheios de risos. Ganha que fizer a pose mais engraçada, combinado?

Simples, doces e cheias de amor – assim são as escolhas do Felizes.pt para esta Páscoa! Que ideia vai experimentar primeiro?