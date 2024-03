Neste artigo, o Felizes.pt dá algumas sugestões de como comemorar esta Páscoa.

1. Ovos DIY

Este ano, em vez de comprar ovos de chocolate, que costumam ser caros, pode fazer os seus próprios ovos. Existem vários tutoriais na Internet que pode seguir para descobrir como montá-lo e recheá-lo. O ovo da Páscoa já não precisa de ser oco, pode conter outros chocolates lá dentro. O dobro do chocolate, o dobro da felicidade. É verdade que vai ter mais trabalho, mas acredite que vai compensar, principalmente, se os seus filhos o ajudarem. Um ovo personalizado sabe muito melhor exatamente pelo esforço que foi necessário para construí-lo. Se não tem filhos, pode sempre fazê-lo com o seu parceiro ou amigos.

2. Caça aos ovos

Uma verdadeira celebração da Páscoa conta sempre com uma animada caça aos ovos. Espalhe os ovos pela sua casa, escondendo-os em lugares inusitados, como dentro do pacote de arroz, no bolso de um casaco, atrás da televisão, no cesto das molas, lá fora na varanda ou no carro. Quem diz ovos, diz quaisquer outros chocolates ou até algo que não cause cáries. O importante é que se crie um momento de alegria e doçura em família, que pode igualmente ser desfrutado apenas em casal. Dividam os ovos e escondam em divisões da casa diferentes. O primeiro a encontrar todos os seus ovos, ganha um prémio especial. Mas essa parte deixamos consigo.

3. Piquenique

Este ano, o almoço de domingo de Páscoa pode acontecer fora de casa, em estilo piquenique. Procure o parque de merendas mais próximo da sua residência e dê um twist ao tradicional almoço de família. Leve snacks e refeições ligeiras, como sanduíches, batatas fritas, quiche, saladas de massa, fruta e sumos, que vão certamente fazer as delícias dos pequenos e dos grandes. Para passar a tarde, aproveite o ar livre para jogos e atividades, como a apanhada, futebol, a cabra-cega, o lencinho da botica e charadas.

4. Chá das cinco

Embora o sol já nos faça mais visitas nesta altura do ano, ainda se sente uma brisa fresca e um chá quente é sempre bem-vindo. Por que não transformar a hora do lanche num verdadeiro Chá das Cinco? A tradição é inglesa, mas pode perfeitamente ser adaptada à portuguesa. Convide a sua restante família ou amigos e celebre esta festividade com amêndoas, folar, pão-de-ló, acompanhado de chá, café ou chocolate quente. Se não é fã dos doces típicos da Páscoa, substitua-os pelos seus bolos e bolachas preferidos.

5. Maratona de cinema

Uma maratona de cinema é sempre boa ideia seja em que época for. Existem filmes para todos os gostos e idades. As crianças vão adorar ver as longas-metragens Hop (2011), Peter Rabbit (2018), e Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate (2005), os filmes de animação Origem dos Guardiões (2012), O Príncipe do Egipto (1998) e Zootopia (2016). Já os adultos vão gostar dos clássico Easter Parade(1948), Ben-Hur (1959) e Os Dez Mandamentos (1956), o romance Chocolat (2001), o musical Jesus Christ Superstar (1973) e o Filho de Deus (2014) com o nosso Diogo Morgado.

6. Colher flores

A Páscoa acontece simultaneamente ao surgimento de uma nova estação, a Primavera. Nesta altura, em que o sol convida a mais passeios ao ar livre, desabrocham muitas flores, como as papoilas, as margaridas, a lavanda, entre outras tantas que dão cor às ruas, jardins e parques. Reúna a família e partam à descoberta das flores nas redondezas e colham aquelas de que mais gostam. Em casa, as flores podem ser secas e emolduradas para decorar o seu lar ou apenas para serem guardadas como um registo de um passeio feliz. Esta é uma atividade que pode ser tanto um momento divertido e lúdico para os mais novos, como romântico, em casal, para os adultos.

Apesar de ser uma tradição, a Páscoa não tem de ser celebrada sempre da forma mais tradicional. Siga as sugestões do Felizes.pt e torne esta época em memórias inesquecíveis e divertidas.