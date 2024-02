Voltar a namorar já é bastante desafiador e introduzir um novo parceiro aos filhos pode ser ainda mais complicado e esgotante. Por mais que deseje que todos se deem bem e por melhores intenções que o seu novo companheiro tenha, o costume é haver uma rejeição ou desconfiança inicial por parte dos seus filhos. Nesse sentido, o Felizes.pt apresenta algumas sugestões de como tornar esta mudança na sua família da forma mais fácil e tranquila possível.

Vá com calma

É crucial que apresente a sua nova cara-metade aos seus filhos apenas quando eles se tiverem habituado à ideia que está solteiro(a). Se a sua separação foi algo muito recente, talvez ainda não esteja na melhor altura para dar este passo. Principalmente as crianças necessitam de tempo para compreender que a relação dos pais terminou definitivamente. Caso contrário, podem não conseguir lidar com a situação emocionalmente e processar esse novo relacionamento da forma errada.

Seja prudente com quem apresenta aos seus filhos

Quando se volta ao mundo dos encontros, é preciso, muitas vezes, conhecer várias pessoas até encontrar alguém que aqueça verdadeiramente o seu coração. Tal como não se contenta com a primeira pessoa com quem sai, os seus filhos também não vão fazê-lo. Por essa razão, evite apresentá-los a parceiros temporários e dê a conhecer apenas alguém com quem mantém um relacionamento sério, para que os seus filhos possam confiar nessa pessoa e sentir-se seguro com ela.

Dê tempo a si próprio(a)

Deixe a sua relação assentar e espere até aquela fase inicial e mais intensa acalme, antes de envolver os seus filhos. Este passo é muito importante, porque na etapa de “lua de mel” todos os sentimentos estão à flor da pele e certos aspetos menos bons podem passar despercebidos e, mais tarde, podem ser motivo de altercações. Ter tempo é tão importante para os seus filhos como para si. Permita-se conhecer bem a outra pessoa e, se passado algum tempo, ainda considerar que encontrou a sua alma gémea, vá introduzindo-a na família sem pressas.

Fale com o(a) seu(sua) ex-parceiro(a)

Antes de informar os seus filhos do seu novo amor, é igualmente fulcral que o co-pai esteja ciente da situação. Desta forma, o outro progenitor pode apoiar os seus filhos, que podem encontrar neste parente um refúgio, e ajudar a prepará-los para a mudança que vai ocorrer. Caso a sua separação não se tenha dado da melhor maneira, ponha essas questões do passado de lado e não ignore este passo essencial. É preferível que o seu ex-marido ou ex-mulher tenham noção da existência de um novo elemento na vida dos seus filhos por si e não por eles ou terceiros.

Apresente como “amigo(a)”

É crucial introduzir gradualmente a ideia aos seus filhos gradualmente. Comece por falar da sua cara-metade como um novo(a) amigo(a) e destaque os pontos em comum que existam entre ele(a) e os seus filhos e expresse o quanto tem desfrutado do tempo que tem passado com essa pessoa. Assim, os seus filhos começam a preparar-se mentalmente para um encontro futuro e talvez até surja interesse da parte deles em conhecer esse(a) “amigo(a)”. No momento da apresentação, mantenha a tranquilidade e a discrição. Dependendo da idade dos seus filhos, planeie atividades relaxantes, como ir beber um café, ir ao cinema ou passear à beira-rio. Dispense locais que possam colocar os seus filhos irrequietos ou stressados, como centros comerciais ou eventos muito cheios e com muito barulho. Mantenha o ambiente informal e não faça demonstrações de afeto em excesso. Recorde-se que é suposto estar com um(a) “amigo(a)”. Não tenha medo de deixá-los sozinhos para que interajam uns com os outros e assegure-se de que também tem momentos a sós com os seus filhos. Este equilíbrio contribui para uma experiência confortável e natural para todos os envolvidos.

Priorize os seus filhos

Nestas situações, acontece muito os filhos já estarem habituados a que o seu pai ou a sua mãe estejam solteiros e podem reagir negativamente a uma nova pessoa, vendo-a com desconfiança, quase como um intruso, e costumam demonstrar um forte sentimento de ciúme. Sempre que detetar estes sinais, não ignore ou responda de forma defensiva e hostil. Antes pelo contrário, é nesses momentos que deve dar-lhes mais atenção e mostrar-lhes que, apesar de agora repartir o seu tempo com outra pessoa, eles continuam a ser a sua maior prioridade. É necessário ajudar os seus filhos a compreenderem esta nova dinâmica que a sua família vai enfrentar e que nada vai mudar entre si e eles. Sente-se com os seus filhos e perceba quais são as suas preocupações e receios. Valide os sentimentos deles e procure ajudá-los a resolver algum problema que tenham, em conjunto. Este passo é fundamental para que a vossa ligação seja fortificada e jamais abalada.

Inclua os seus filhos nas decisões de casal

Numa etapa em que pense morar com a sua cara-metade, é imprescindível que mantenha os seus filhos a par dessa decisão antes de fazê-lo e os inclua na escolha da casa ou da decoração dos seus quartos, por exemplo. Tenha as necessidades dos seus filhos em conta e procure encontrar uma solução que agrade todos os envolvidos. Desta forma, os seus filhos vão perceber que a sua opinião é valorizada e sentir-se incluídos em momentos importantes da vida da família. Note que, muitas vezes, principalmente as crianças, podem não ser muito cooperativas e podem causar algumas discussões. Nessas alturas, mantenha a calma e lembre-se de que os seus filhos estão a passar por um momento complicado e precisam da sua ajuda para processá-lo.

As famílias reconstituídas podem ser bem-sucedidas e funcionam! Recorde-se que os filhos querem o bem dos seus pais acima de tudo e que encontrem alguém os faça feliz. No entanto, este processo pode ser complexo e exige cautela e uma atenção especial. O Felizes.pt é um especialista no amor, pelo que aconselhamos a procurar um profissional neste campo para ajudá-lo a si e à sua família a fazer esta transição da melhor forma possível.