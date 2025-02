1. Explorar a natureza selvagem da Portela do Homem

Perdida no coração do Gerês, a Portela do Homem é um lugar a visitar durante uma escapadinha romântica. Escolham um trilho pedestre e deslumbrem-se com a vegetação exuberante, as cascatas de águas cristalinas e a melodia dos pássaros.

1. Explorar a natureza selvagem da Portela do Homem turismo.cm-terrasdebouro.pt

2. Subir no teleférico de Guimarães e abraçar a vista no alto da Penha

Sintam o mundo aos vossos pés no topo da Penha, em Guimarães. É só apanharem o teleférico e alcançarem a vista panorâmica sobre as montanhas: um palco perfeito para um período a dois, embalado pelo vento e pela beleza da paisagem.

2. Subir no teleférico de Guimarães e abraçar a vista no alto da Penha turipenha.pt

3. Brindar ao amor com uma prova de vinhos no Douro

Rodeada por vinhedos, a região do Douro é um convite a um brinde ao amor. Podem fazê-lo durante uma prova de vinhos numa adega regional, aproveitando a oportunidade para conhecer os sabores inconfundíveis dos néctares locais… e a beleza da natureza!

4. Comprar um romance na Livraria Lello

Além de encontros literários, a icónica Livraria Lello também é o cenário perfeito para encontros amorosos. Incluam nas vossas atividades românticas uma visita ao Porto e aproveitem para escolher um livro juntos. Cada capítulo será mais uma página a acrescentar à vossa história de amor.

Livraria Lello com entrada gratuita e o desafio de renomear sobremesa portuguesa Divulgação

5. Andar de moliceiro pelos canais de Aveiro

Subam a bordo de um moliceiro em Aveiro e explorem os canais da cidade em conjunto. Com a brisa suave a acariciar o rosto e as cores vibrantes a pintarem o ambiente em redor, cada remada é uma oportunidade para trocarem sorrisos e, claro, declarações de amor!

Aveiro créditos: Unsplash/Ricardo Resende

6. Caminhar de mãos dadas na Mata Nacional do Buçaco

Entre as árvores centenárias da Mata Nacional do Buçaco, o amor pode florescer a cada passo. Com o verde a perder de vista, cada caminho é uma nova oportunidade para se perderem um no outro, enquanto a natureza faz de pano de fundo do vosso romance.

Divulgação

7. Relaxar com um banho termal em São Pedro do Sul

Uma pausa para renovar energias? No meio da vasta lista de atividades românticas em Portugal, um banho termal em São Pedro do Sul pode ser a opção perfeita para se envolverem em vapores e carícias, melhorando a saúde e fortalecendo a parte emocional.

são pedro do sul termas-spsul.com

8. Acompanhar o rio pelo Passadiço do Paiva

O som da água a correr é a banda sonora mais sublime para uma caminhada pelos Passadiços do Paiva, em Arouca. Portanto, preparem roupa e calçado confortável e sigam pela natureza selvagem, num passeio que é uma verdadeira celebração do amor.

9. Admirar o Atlântico do Miradouro do Suberco

Mesmo que não consigam ver a famosa onda gigante da Nazaré, no Miradouro do Suberco conseguem tirar uma foto instagramável com vista sobre o Atlântico, e planear as próximas atividades românticas.

Nazaré, a terra onde o mar e as gentes são um só Divulgação

10. Passear de charrete em Sintra

Um romance digno de um conto de fadas? Em Sintra os vossos desejos são uma ordem! Basta chamarem uma charrete e seguirem pelas ruas encantadas da vila. Com palácios a surgirem a cada esquina, cada momento vai beber de uma magia única!

Sintra créditos: Eslam Tolba

11. Ouvir fado ao vivo numa casa tradicional em Lisboa

As notas melancólicas e apaixonadas do fado ao vivo, ouvido num dos bairros típicos de Lisboa, criam o clima ideal para um momento mais intenso a dois, com cada voz e acorde da guitarra a envolver os vossos corações.

Sines transporta tradição do fado para casas portuguesas

12. Circular de trotinete elétrica no Parque das Nações

O vosso namoro é mais moderno e descontraído? Explorem o Parque das Nações de trotinete elétrica. Vão adorar a vista, com o rio Tejo de um lado e os arranha-céus do outro!

13. Sobrevoar o Alentejo num passeio de balão em Monsaraz

O amor pode chegar às alturas se resolverem fazer um passeio de balão em Monsaraz. Ao pairarem sobre as paisagens tranquilas do Alentejo, ficam com a convicção de que o mundo é mais belo.

alentejo Unsplash

14. Cavalgar ao pôr do sol nas praias da Comporta

No final de tarde, a Comporta é o local perfeito para um passeio romântico a cavalo. Com o céu tingido com os tons dourados da areia da praia, cada trote é uma dança suave, cada coreografia uma promessa de amor.

COMPORTA

15. Desfrutar de uma massagem relaxante num hotel de luxo no Algarve

E por fim, que tal deixarem-se envolver por uma experiência de luxo no Algarve? Experimentem uma massagem relaxante num Spa sofisticado. Com ambiente acolhedor e aromas revigorantes, cada toque vai ser um bilhete de entrada para o mundo do prazer e bem-estar.

massagem créditos: Unsplash

De norte a sul de Portugal, sigam as sugestões do Felizes.pt e preparem-se para série de atividades românticas que vão tornar qualquer relação ainda mais especial.