Água 2/3ºC superiores à temperatura registada no mar, abrigada do vento, estacionamento gratuito e um bar de apoio onde se fazem as delícias de todos, definem a piscina do Arriba, ideal para aproveitar o calor que se faz sentir.

A Serra de Sintra e o horizonte do Atlântico são o enquadramento deste paraíso longe das multidões, com ambiente descontraído e elegante e uma zona de solário natural, para aproveitar o sol.

A esplanada de apoio à piscina é, também, ideal para um almoço refrescante, tendo entrada livre para aqueles que pretendam apenas uma refeição ligeira, sem acesso à piscina. Aqui, despertam-se os sentidos, com a beleza da paisagem do Guincho e da tranquilidade da beira-mar e os diferentes sabores que chegam à mesa, desde saladas a tostas, omeletes e alguns petiscos, como as Gambas à Arriba, passando pelas Healthy Bowls, com base de iogurte ou açaí, e pelos exclusivos gelados artesanais da Casa do Marquês.

Num cenário idílico e "em cima do mar", a piscina do Arriba é um verdadeiro mergulho de sentidos, onde se aproveita o sol e a refrescante água salgada, com sabor a verão.