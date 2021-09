Chakall e filha partem à descoberta de Portugal em novo programa de cozinha

A nova aposta “Educando a Noa” é uma produção da Maumaumia, com 15 episódios de 25 minutos, com estreia a 27 de setembro (21h30, em sessão dupla), exibidos às segundas-feiras, às 22h00. Série que acompanha Chakall e a filha Noa à descoberta das diferentes regiões de Portugal, para revelarem natureza, história, cultura e gastronomia.

A primeira viagem de “Educando a Noa” leva pai e filha até Vieira do Minho, onde terão oportunidade de desfrutar de uma viagem a bordo do barco Brancelhe, conhecer uma fábrica de cobre e experimentar os sabores locais: a couve com feijão e os gulosos barquilheres.

créditos: Canal Casa e Cozinha

No segundo programa, às 22h00, Noa e Chakall decidem explorar o Rio Ave e toda a zona envolvente. O chefe de cozinha conta a Noa a curiosa lenda que envolve a nascente do Rio Ave, vão conhecer os cavalos garranos que habitam a serra, divertir-se nos insufláveis da praia fluvial do Ermal e ainda desfrutar de um lanche com os melhores produtos da região.

“Educando a Noa” é um formato que une a cozinha característica do chefe Chakall à ternura e curiosidade da sua filha de seis anos, numa viagem a dois de caranava, onde cada paragem serve de inspiração para recriar novos pratos, contando, em alguns momentos, com o auxílio de representantes dos sabores locais.