A marca global de cerveja Corona apresenta o lançamento mundial da Corona Sunbrew 0,0%. Esta cerveja inovadora, inédita e sem álcool, contém 30% do valor diário de vitamina D na embalagem de 330 mL no Canadá.

Como o mais novo membro da família Corona, uma marca que celebra sair e aproveitar a vida ao sol, a Corona Sunbrew 0,0% permite que tenha "Sunshine, Anytime" em todas as estações.

"Sendo uma marca que nasceu na praia, a Corona incorpora o ar livre em tudo o que fazemos, porque acreditamos que lá fora é onde as pessoas melhor se desligam e relaxam. A sensação do sol é uma das coisas que as pessoas mais amam no ar livre e a marca Corona está sempre a inovar para lembrá-las dessa sensação", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona.

"Agora, estamos entusiasmados em oferecer a Corona Sunbrew 0,0%, a primeira cerveja sem álcool com vitamina D, reforçando o nosso desejo de ajudar as pessoas a se reconectar à natureza, a qualquer momento", concluiu.

De acordo com a IWSR, o volume total da categoria de baixo teor/álcool zero global deverá crescer 31% até 2024. A Corona Sunbrew 0,0% oferece aqueles que procuram uma cerveja sem álcool uma nova opção única.

A Corona Sunbrew 0,0% mantém a essência da Corona, já que foi desenvolvida a partir da Corona Extra, extraindo o álcool e depois misturando a cerveja sem álcool com vitamina D e sabores naturais para alcançar a receita final.

Este lançamento também demonstra o compromisso contínuo da empresa com o uso inteligente de bebidas para ajudar a reduzir e prevenir o uso prejudicial de álcool em todo o mundo.

A Corona Sunbrew 0,0% estará disponível em algumas fases distintas. A marca lançará pela primeira vez a Corona Sunbrew 0,0% no Canadá, precisamente na época do ano em que a maioria dos seus cidadãos experimentam luz solar limitada, tornando-se um mercado ideal para lançar uma inovação de uma marca sinónimo de praia e celebrações ao ar livre.

Ainda este ano, a Corona ampliará a oferta de produtos não alcoólicos no Reino Unido, seguida de mercados importantes no restante da Europa, América do Sul e Ásia.