O Palácio da Lousã Boutique Hotel, organiza nos próximos dias 12 e 13 de novembro um evento dedicado ao vinho e à comida.

Serão dois dias onde será possível apreciar vinhos de várias regiões, realizar workshop com Sommelier convidado, acompanhar provas comentadas pelos próprios produtores, e sentar-se para os jantares de degustação com chefs convidados.

Nuno Sequeira, Diretor Geral do Palácio da Lousã, refere que “Vamos trazer inovação ao hotel com eventos e experiências diversificadas, oferecendo aos clientes o melhor da gastronomia local.”

Participação neste evento tem um custo de 10€ por pessoa e inclui copo de prova, bloco e lápis, participação nos workshops e provas. Por 40€, tem direito a jantar de degustação.

Os participantes deste evento iniciam o final do dia de sexta-feira dia 12 com uma prova de vinhos comentada, seguindo-se por um jantar de degustação a quatro mãos com Chefs convidados.

No dia seguinte, sábado, repete-se a receita do dia anterior, mas com um extra, um workshop com um Sommelier convidado.

Até ao final do ano não perca os eventos gastronómicos no Palácio da Lousã Boutique Hotel:

17 de novembro – Jantar da Floresta

20 de novembro – Showcooking à Lareira

4 de dezembro – Jantar com Fado de Coimbra

11 de dezembro – Showcooking à Lareira

18 de dezembro – Jantar Vínico – Terras de Sicó