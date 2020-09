Chefes de cozinha preparam semana de televisão dedicada ao vegetarianismo e veganismo

A partir de segunda-feira, 28 de setembro e ao longo da semana, culminando a 2 de outubro, o 24Kitchen preparou uma programação especial (a transmitir às 19h30) dedicada às receitas vegetarianas e veganas presentes nos programas nacionais do canal.

Em “Os segredos da Tia Cátia”, a refeição especial chegará endereçada a uma amiga vegetariana, com Pizza de beringela com mozarela, tomate e orégãos; Curgete recheada com tofu e miso, acompanhada por um arroz selvagem de açafrão e um Cheesecake de frutos silvestres.

Já o segundo episódio da mesma série apresentada por Cátia Goarmond, revelará como é possível confecionar pratos saborosos e apetecíveis usando, essencialmente, frutas e vegetais. Neste caso, uma Tarte Tatin; Esparguete de curgete com legumes salteados e pesto de coentros e uma Tarte de ameixas e avelãs.

Cátia Goarmon, conhecida como "Tia Cátia". créditos: 24 Kitchen

Por seu turno, “Filipa Gomes cozinha com twist 2” apresentará, em dois programas, receitas veganas, como uma convidada, a chefe de cozinha brasileira Bela Gil, preocupada com temas como a alimentação saudável, a produção sustentável e a ecologia. Uma das receitas que confecionada a quatro mãos faz parte do livro da cozinheira convidada: Ovos mexidos de tofu. Para além disso, será preparada uma manteiga exclusivamente de origem vegetal e uns chocolates caseiros de coco, lima e morango.

Em dias de mesa vegetariana, a chefe de cozinha Iara Rodrigues, apresentadora do programa “Naturalmente” preparará, entre outros pratos, Hambúrgueres de quinoa e feijão, Tempeh grelhado e Tabule.

Já Sandra Nobre, a chefe de cozinha que noz traz o programa "A Sentada", propõe-se elaborar, entre outras sugestões, Húmus de beterraba, Bolinhas de batata-doce com arroz basmati e Gelados de fruta.

Sem os típicos ingredientes das sobremesas, Francisco Moreira, apresentador do programa “Doces do Ofício”, preparará acepipes vegan. As sugestões passarão pelo Arroz doce cremoso, polvilhado com avelãs torradas, Ananás assado no forno com tequila, a acompanhar um guloso Gelado de banana com manteiga de amendoim, e, por fim, um Bolo de cenoura com sultanas e especiarias, em bolacha de sementes de abóbora.