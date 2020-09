A 18 de setembro deste ano, Açucena Veloso faria 68 anos. Conhecida como a “peixeira dos famosos”, a comerciante no Mercado 31 de Janeiro, em Lisboa, onde trabalhou desde os nove anos, morreu em fevereiro de 2018, aos 65 anos, num acidente de viação.

Agora, em homenagem a Açucena Veloso, o município lisboeta renomeou aquele que é um dos históricos, entre os mercados da capital, com o nome da peixeira que fornecia restaurantes de chefes de cozinha de nomeada, como José Avillez, Marlene Vieira, Alexandre Silva, Vítor Sobral, Paulo Morais e Justa Nobre.

A cerimónia que teve a presença do presidente do município, Fernando Medina, contou com a inauguração de uma escultura em metal, instalada na banca da peixeira. Uma peça com autoria de Rui A. Pereira que assina, ainda, um mural em alto relevo de 15 metros na fachada do mercado.

Nas redes sociais, o município lisboeta sublinha o momento numa publicação onde se pode ler: “Açucena Veloso começou por vender limões, mas foi o peixe que a tornou conhecida de todos! Aos 9 anos já trabalhava no Mercado 31 de janeiro, e foi aí que ficou até falecer a 11 de fevereiro de 2018”.

A proposta para alteração do nome daquele mercado lisboeta foi avançada pela Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa (ACML) e contou com o apoio do Município.

Ainda na página de Facebook da ACML é-nos recordado o percurso de Açucena Veloso: "começou a trabalhar no Mercado, 31 de Janeiro, vinda do seu Minho natal, com nove anos, vendendo limões. Mas rapidamente a sua paixão pelo peixe fez-se sentir começando a ajudar outras peixeiras mais velhas, a sua destreza e amor pelo pescado veio ao de cima e começou o seu próprio negócio, primeiro com uma bancada de um metro, até atingir os 23 metros atuais".

"A sua vida confunde-se com o Mercados e os Mercados de Lisboa, foram 56 anos de atividade permanente e ininterrupta (…) fez nascer, crescer e replicar um negócio onde emprega dezenas de funcionários e fornece dezenas de Chef´s, restaurantes e hotéis. Sem nunca deixar a ´sua` banca no 31 de Janeiro, e o seu contagiante sorriso para todos e cada cliente”, concluí a publicação.