Bolo-Rei de Framboesa e Mirtilo, Bolo-Rei de Pistácio e Romã, Bolo-Rei de Gila e Ovo e Bolo-Rei de Castanhas são alguns dos novos sabores que pode encontrar na pastelaria de Natal nas lojas Continente, com receitas exclusivas e combinações que aliam a tradição à inovação.

Desenvolvida por fornecedores nacionais, em exclusivo para as lojas Continente, a gama de Natal da marca é uma oferta sazonal caracterizada pela qualidade dos seus produtos. É também o presente ideal para partilhar com a família e os amigos na época natalícia.

O Bolo-Rei de Pistácio e Romã, uma edição limitada, com um aspeto requintado e delicado, sobressai pelas cores vibrantes do pistácio e romã e pelos sabores e texturas únicas.

O Bolo-Rei de Framboesa e Mirtilo é um bolo em formato de coroa, com um sabor fresco pela combinação entre framboesas e mirtilos. O Bolo-Rei de Gila e Ovo combina os fios de ovos com uma massa aromatizada pelas sultanas e frutos secos, envolvendo a tradicional gila.

O Bolo-Rei de Castanhas apresenta uma textura de massa brioche e destaca-se pelo seu sabor intenso a puré de castanha, com um toque de licor de anis, vinho licoroso, canela e cacau. Este bolo é adornado com castanhas inteiras e no seu interior destaca-se a crocância das amêndoas inteiras com pele.

Estes novos sabores juntam-se agora aos já conhecidos Bolo-Rei de Chocolate e Avelã, com uma massa de textura fofa e macia, e o Bolo-Rei de Maçã, com uma textura levemente humedecida pela presença da compota e pedaços de maçã no interior.

A pastelaria de Natal do Continente contempla ainda sabores mais tradicionais como o Bolo-Rei Continente Seleção, o Bolo-Rainha e Bolo-Rei e Rainha Alagado.

O Bolo-Rei Continente Seleção tem uma massa rica, fofa e aromática, enriquecida com frutos secos torrados e frutas cristalizadas. O Bolo-Rainha incorpora frutos secos torrados, doce de gila e sultanas e é aromatizado com vinho do porto, rum e laranja. Tem cobertura de nozes, avelãs e amêndoa palitada.

O Bolo-Rei Alagado tem o sabor característico da massa de bolo-rei, com os tradicionais frutos secos e frutas cristalizadas, mas também a cremosidade do creme de ovo. Caracteriza-se pela forma retangular e tosca.

O Bolo-Rainha Alagado tem uma textura suave e fofa, com todo o paladar de um bolo rei enriquecido com creme de ovo, frutos secos e chila e destaca-se também pelo formato tosco e decoração de frutos secos.

A gama é composta por 11 referências distintas, com preços que variam entre 5,99€ e os 9,99€.

Para além dos bolos-rei, a pastelaria de Natal inclui também a família de pães de ló Continente, que crescem este ano. Ao pão de ló tradicional e pão de ló húmido Continente Seleção, juntam-se agora dois novos sabores: o pão de ló húmido de chocolate e o pão de ló húmido de caramelo salgado.

Confecionados de forma artesanal, à mão e segundo receita tradicional, é um doce de textura macia e cremosa, ideal para esta época festiva.