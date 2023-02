Entre as novidades, estão quarta cidades que se estreiam ou regressam ao TheFork Fest (São Roque do Pico, nos Açores, Portalegre, Santo Tirso e Amadora), duas novas zonas em Sintra e Cascais e 97 nomes que ocupam novas entradas ou reentram na lista do TheFork Fest, de que são exemplo os restaurantes Envy by Chakall e The Green Affair – Chiado, em Lisboa, Vogue Café e Vintage Praia, no Porto, e Italian Republic – Almancil, em Loulé.

Na primeira edição de 2023, também apresentam 50% de desconto em toda a carta (exceto menus e bebidas) os habituais participantes de Lisboa, Porto, Algarve e Funchal com alguns dos melhores restaurantes do país, dos quais se destacam o lisboeta O Nobre – Campo Pequeno, o portuense Torreão restaurante|bar, o algarvio UMAI – Gastrobar & Sushibar e o madeirense Principal Bistrô.

No que toca à localização, Lisboa concentra a maioria dos restaurantes (52%), seguida do Porto (14%) e Faro (9,5%). É também na capital portuguesa que se faz grande parte das reservas (56%), com uma percentagem bem superior à do Porto (19%).