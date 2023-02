Cabidelas para todos os gostos em 6 jantares nos próximos meses

A Ordem da Cabidela, movimento com mais de 950 membros, nascido em 2016 pelas mãos das Edições do Gosto, reedita este 2023 o ciclo de jantares em torno de um prato tradicional português.

“Um evento Ordem da Cabidela é um momento para celebrar a gastronomia em ambiente descontraído e informal. Cada chef anfitrião é desafiado a convidar um conjunto de chefs para preparar um menu onde se inclui a tradicional cabidela e também outros pratos inspirados na iguaria homenageada, desde as entradas à sobremesa. Durante o evento, acontece a entronização e o momento de todos juntos, pela gastronomia gritarem: Pela Ordem!”, informa-nos a organização.

créditos: Ordem da Cabidela

Ao longo de 2023, os jantares Ordem da Cabidela vão ter lugar nos seguintes restaurantes: Pica Pau, em Lisboa, do chef Luís Gaspar, a 1 de março; Zunzum Gastrobar, em Lisboa, da chef Marlene Vieira, a 4 de abril; Terminal 4470, em Braga, da chef Helena de Carvalho, a 14 de junho; Hotel Casa Palmela, em Setúbal do chef Mauro Álison, a 13 de setembro; Páteo Real, em Alter do Chão, do chef Filipe Ramalho, a 25 de outubro; e por último, Mercearia Gadanha, da chef Michele Marques, em Estremoz, a 2 de novembro.

Entende-se por cabidela um guisado que incorpora sangue de animal, mas o conceito não se extingue aqui. Há tradição na forma de fazer, mas também existe espaço para a sua reinvenção.

Recorde-se que as reservas deverão ser feitas junto de cada restaurante. Os chefs convidados e respetivos menus vão sendo anunciados mais perto das datas de cada evento, na página oficial da Ordem da Cabidela e nas redes sociais do evento em @ordemdacabidela.

1 março, Lisboa, 20h00

Restaurante Pica Pau

Anfitrião: Luís Gaspar

Reservas: 212 698 509

4 abril, Lisboa, 20h00

Restaurante Zunzum Gastrobar

Anfitriã: Marlene Vieira

Reservas: 915 507 870

14 junho, Braga, 20h00

Restaurante Terminal 4470

Anfitrião: Helena de Carvalho

Reservas: 932 757 089

13 setembro, Setúbal, 20h00

Hotel Casa Palmela

Anfitrião: Mauro Álison

Reservas: 265 249 650

25 outubro, Alter do Chão, 20h00

Restaurante Páteo Real

Anfitrião: Filipe Ramalho

Reservas: 960 155 363

2 novembro, Estremoz, 20h00

Restaurante Mercearia Gadanha

Anfitrião: Michelle Marques

Reservas: 268 333 262