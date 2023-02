“A vida é bela, o futuro é vegetal” é o lema do novo restaurante italiano lisboeta

A Avenida de Roma recebe o novo restaurante italiano Giulietta, um irmão do The Green Affair, que apresenta um conceito de cozinha transalpina vegan. Neste novo projeto, a equipa procurou desafiar-se e experimentar novas receitas usando apenas ingredientes vegetais. O foco na cozinha italiana justifica-se, de acordo com os promotores do restaurante, “por ser uma cozinha familiar, simples, mas muito versátil e que tem na sua génese a utilização de muitos ingredientes vegetais. Por isso, o desafio passou por construir uma carta composta só por pratos vegetais, mantendo a identidade e a pureza dos sabores de uma das cozinhas tradicionais mais criativas”.

Giulietta

“Sabemos que a alimentação vai ser um dos grandes desafios da Humanidade neste século, à medida que nos aproximamos da estimativa dos 10 mil milhões de pessoas em 2100, e é preciso começar a olhar para a alimentação de uma forma mais consciente”, explica Henrique Costa Pereira, diretor das marcas The Green Affair e Giulietta. “Para o conceito criativo fomos ainda buscar inspiração às grandes divas do cinema italiano, porque também elas foram criativas e vanguardistas, experimentaram e trouxeram modernidade ao cinema italiano na sua época, à semelhança do que procuramos fazer no Giulietta: trazer para a mesa a pureza da cozinha italiana, recriada de uma forma moderna, mais consciente e criativa”, acrescenta.

Pizza Diavolla. Giulietta

Na carta é possível encontrar entradas, saladas, risotos, pastas, pizxas e doces, tudo vegan, dos quais se destacam: Bruschetta al pomodoro (um clássico simples e familiar), Salada Caprese (outro clássico numa inédita versão vegan, feita com “mozzarella” fresca vegan produzida in loco), Lasagna bolognese (uma lasanha feita com tofu e cogumelos, que dificilmente se percebe que é vegan) Risotto di Mare (um risotto feito com sabores de inspiração marinha), Rigatoni a la norma (uma pasta originalmente vegan, típica na região da Sicília); Pizza Giulietta (uma pizza com uma mistura inusitada de cebola roxa caramelizada, cogumelos, nozes e rúcula) e o Tiramisù (mais um clássico, também improvável de encontrar em versão 100% vegetal).

O restaurante trabalha exclusivamente com massas italianas e utiliza farinha 00 italiana nas pizzas, que são feitas com uma receita de fermentação lenta criada internamente, mais fácil de digerir, mais saudável e que em termos de textura consegue ser ainda mais agradável. O tofu é biológico e produzido num negócio local, a cerca de 30 minutos do restaurante, no Montijo. Há também uma parceria com a Violife para o fornecimento de alternativas vegan ao queijo, que são, neste momento, uma das melhores opções de “queijo" vegan do mercado. Sempre que possível, serão trabalhados produtos sazonais e a carta deverá alterar duas vezes por ano para refletir essa tendência.

Giulietta Avenida de Roma, n.º 46B, Lisboa

No bar, além de opções nacionais, é possível encontrar uma gama alargada de vermutes italianos, com e sem álcool, que vão desde os simples Bianco e Rosso, aos vermutes reserva e foram criados cocktails feitos com esses diferentes tipos de vermute.

Na carta de vinhos encontramos também opções sem álcool e uma seleção de néctares italianos, que casam bem com os novos sabores vegetais desta gastronomia.