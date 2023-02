Produtos sazonais são protagonistas nas novas cartas do Bairro Alto Hotel

Os produtos trabalhados no BAHR & Terrace vão-se alterando ao sabor das estações. Na nova carta de inverno, assinada pelo chef Bruno Rocha as propostas gastronómicas cruzam diferentes coordenadas geográficas sem deixar pegada ecológica para serem servidas com Lisboa em pano de fundo.

Na companhia do cenário marcado pelo casario irregular de Lisboa, à nova carta chegam o Fricassé de cogumelos, nas entradas, mas também a Massada de abóbora, funcho e laranja e o Robalo, topinambour e dashi beurre blanc nas lides dos pratos principais. As novidades contagiam naturalmente a categoria das sobremesas, com destaque para a Tatin de marmelos e Creme Bávaro de pimenta sansho e para as Farófias, Creme de folha de limoeiro e pele de leite.

A sala do BAHR, o restaurante do Bairro Alto Hotel. créditos: Francisco Nogueira

De cozinha aberta para a sala de refeições continuam a sair pratos de apresentação minimalista e até monocromática, onde os produtos essencialmente portugueses confluem com técnicas japonesas, resultado das muitas viagens gastronómicas feitas no passado pelo chef.

A mudança de carta não se esgota no restaurante que ocupa o quinto piso daquele que é, simultaneamente, o primeiro boutique hotel de cinco estrelas da capital e o “melhor boutique hotel de Portugal”, segundo a edição mais recente dos World Travel Awards. As propostas gastronómicas foram renovadas para o momento do brunch, servido no interior do BAHR ou no terraço voltado para o rio Tejo.

Robalo, topinambour e dashi beurre blanc. Manuel Manso

A carta de inverno do brunch inclui Panquecas BAH com xarope de ácer e natas batidas, mas também Rabanada com creme de baunilha e laranja ou ainda Overnight oats de banana, morangos, sementes e iogurte de soja, entre outras opções. A isso junta-se uma variada oferta de ovos: Benedict, mexidos e servidos com coentrada de cogumelos e ainda “rotos” e brás de chouriço.

A acompanhar a variedade de viennoiserie e a seleção de pães, destaque para alguns dos pratos principais: Brás de couve-flor grelhada e espinafres, Arroz de Carabineiros e Bife do lombo à Marrare, batatas fritas com esparregado de espinafre e nabo.

Mezzanine. Francisco Nogueira

No piso acima, onde a paisagem de Lisboa continua a ser rainha, há snacks, sandes, sobremesas e propostas trabalhadas na Pastelaria (e que viajam escada acima). Ao Rooftop chegam, assim, os tradicionais rissóis de camarão e croquetes de carne e mostarda portuguesa, e ainda as sandes de sapateira, crisp de couratos e maionese de sambal.

Bahr & Terrace do Bairro Alto Hotel Praça Luís de Camões, n.º 2, Lisboa (5º andar)

Também na Mezzanine, emoldurada pelas paredes de madeira e pontuada por peças vintage que maximizam o conforto, há menu de bebidas e opções all-day dining. A chegada de 2023 trouxe uma nova vida e um novo propósito ao lounge do Bairro Alto Hotel que, agora, funciona como complemento d’ A Pastelaria até às 18h00, tornando-se o local onde se pode degustar as opções de pastelaria confecionadas diariamente no hotel. Já entre as 17h30 e as 24h00, a Mezzanine recebe todo e qualquer momento de convívio acompanhado de uma carta com propostas ideais para refeições ligeiras.