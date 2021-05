O Reggaeton, a Salsa e os êxitos da Pop latina mantêm-se no ar e invadem agora a renovada esplanada junto ao Tejo, acompanhados pelos sabores apurados e intensos dos ceviches, tacos e outros pratos exóticos.

No menu do Bar do Lat.a cabem, entre outras sugestões, o Pão de queijo e biscoitos de polvilho (2,5 euros/quatro unidades), Pastéis de bobó de camarão (5,00 euros), Pastíes de frango e catupiry com pico de galo (5,00 euros/duas unidades), Empanadas de queijo e cebola (5,00 euros/duas unidades), Ceviche clássico de peixe branco (9,00 euros), Tacos al pastor (7,00 euros/duas unidades), Tacos de camarão com abacate (7,00 euros/duas unidades).

Nos doces, há que contar com a Mousse de chocolate (5,00 euros), Brigadeiro gigante (3,00 euros), Alfajores com doce de leite (4,00 euros).

Margaritas, tequilas, caipirinhas e chopes gelados continuam a ser os grandes clássicos na hora de beber, acompanhando qualquer boa conversa entre amigos.

Mas é às sextas e sábados que o Bar do Lat.a (19h00 às 22h30) se transforma em palco de verdadeira festa e levar quem ali estiver a “tirar o pé do chão”. O artista pernambucano Dinho Zamorano e a sua Roda de Samba vão entrar em ação em finais de tarde.

Restaurante Lat.a Armazém CP - Doca de Santo Amaro, Lisboa, Contactos: tel. 210 935 386

O Bar do Lat.a abre todos os dias das 16h00 às 22h30.