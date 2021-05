O único restaurante distinguido com uma estrela Michelin no Centro de Portugal reabre as portas a 5 de maio com várias novidades. O restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, dirigido pelo chefe de cozinha Diogo Rocha regressa com carta nova, com ênfase nos sabores da estação, e com um “Vinho do Chef”, feito em conjunto com o enólogo da casa, Hugo Chaves. Esta edição limitada e numerada, de cerca de duas mil garrafas, é, nas palavras de Diogo Rocha, “a personificação do vinho do Dão – um vinho muito gastronómico, com alguns anos (é de 2006), uma acidez extraordinária e muita fruta, que permite uma excelente harmonização com a nova carta do Mesa de Lemos”.

Feito a partir das castas Touriga Nacional e Tinta Roriz, o “Vinho do Chef”, que poderá ser desfrutado no restaurante Mesa de Lemos, tem boa estrutura e um aroma concentrado, com grande presença de notas florais. É ainda equilibrado, e com taninos bem afinados.

Restaurante Mesa de Lemos.

À mesa do Mesa de Lemos, manter-se-á a aposta nos produtos de época, da região e de todo o país. O menu será mais fresco, com elementos de maior acidez, como os frutos vermelhos irão revelar no domínio das sobremesas. Ao acolhimento, com Sorbet de tomate verde, seguem-se os primeiros dois momentos de snacks. O primeiro, dominado pela cenoura, composto por Gelado de cenoura roxa e bolo lêvedo,“Tartelette de cenoura, Cenoura em pickle e Cenoura assada com requeijão. E o segundo, dominado pelo mexilhão, com Pastel de massa tenra de mexilhão, Mousse de mexilhão e estufado ácido de couve lombarda, Tártaro de mexilhão, Mexilhão Alimado e Massada de mexilhão.

O amuse-bouche chega na forma de uma marcante Enguia fumada com ervilhas, antes de darmos início aos Momentos principais. De entradas, temos Línguas de bacalhau com caril e mostarda, e Lagostim e Beterraba. Seguem-se os pratos de peixe, com Tamboril com molho de espumante, pera abacate e curgete, e Imperador com molho fragateiro e chouriço alentejano, pimentos em cebolada.

créditos: Mesa de Lemos/Chefs Agency

No capítulo das carnes, e como em prato vencedor não se mexe, temos o Cabrito do Caramulo com salada de pepino doce e maçã verde e batata, e a Bochecha de porco alentejano estufado em vinho Quinta de Lemos e Boletus de verão.

Chegados às notas finais, mais doces, seguimos com uma pré-sobremesa para limpar o palato - Gelado de figo e creme de iogurte e gengibre-, e um final com Queijada de mirtilo, gelado de ameixa, entremeio de framboesa e curd de amora e um Pudim de hortelã, suspiro de morango, gelado de quivi.

A louça é desenhada por Geraldine de Lemos, demonstrando o envolvimento de todos os membros da família Lemos neste projeto, e será outro dos pontos fortes no serviço de sala, com a nova mise-em-place a realçar a beleza do espaço e dos interiores do edifício do Mesa de Lemos. “Estamos obviamente muito felizes por voltar a receber os nossos clientes, e servi-los da melhor forma”, partilha o chefe Diogo Rocha.

Restaurante Mesa de Lemos

Quinta de Lemos

Passos de Silgueiros, Viseu Contactos: tel. 961 158 503; e-mail reservas@mesadelemos.com

O Menu Lemos (cinco momentos e dois conjuntos de snacks, amuse-bouche e pré-sobremesa) tem o valor de 90,00 euros e o “Menu do Chef” (sete momentos, dois conjuntos de snacks, amuse-bouche, pré-sobremesa e sobremesas o valor de 115,00 euros.